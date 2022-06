Novotel Budapest Centrum öffnet wieder

In das 4-Sterne-Hotel mit seinen 227 Zimmern, das in einem prachtvollen, über 110 Jahre alten Jugendstilgebäude untergebracht ist, sollen laut einem Franchisevertrag zwischen der Accor-Gruppe und der Mogotel-Hotelgruppe in den nächsten drei Jahren weitere vier Millionen Euro investiert werden. Ab Mai 2025 wird es dann unter dem neuen Namen Mövenpick Palace Hotel Budapest betrieben.

Führungsposition gestärkt

„Budapest ist eines der führenden Finanz- und Kulturzentren Mitteleuropas und Ungarn ist ein zunehmend beliebtes Reiseziel, für das wir uns eine starke Nachfrage nach Freizeit- und Geschäftsreisenden erwarten. Mit der Wiedereröffnung des Novotel Budapest Centrum stärken wir unsere führende Position in Mittel- und Osteuropa“, sagt Dilek Sezer, Accors Development Director für Südosteuropa.

