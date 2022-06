Busreisen.cc: noch freie Workshop-Plätze

Die Busreisen.cc – Touristikpartner laden von 26. bis 28.6.2022 nach Aschaffenburg, von 28. bis 29.6.2022 nach Mannheim und zur BUGA 2023 bzw. von 29. Bis 30.6.2022 nach Köln ein, um sich noch Reiseideen für die aktuelle Reisesaison 2022 und Inspirationen für das Reisejahr 2023 zu holen. Bei allen drei Workshops ist auch ein exklusives Rahmenprogramm mit regionalen Highlights geplant. Auch ein kostenloses, jedoch begrenztes, Zimmerkontingent ist verfügbar.

Aschaffenburg

Hier lernen die Teilnehmer bei der Inforeise mit anschließendem Workshop die Stadt und ihre Ausflugshighlights, wie z.B. das neue Schad Museum oder das beeindruckende Schloss Johannisburg, kennen. Beim Workshop am 27.6. erwarten sie zwölf Busreisen.cc – Partner aus Deutschland und Österreich.

Mannheim

Vor dem Workshop in Mannheim besuchen die Teilnehmer am 28.6. das BUGA 2023 Gelände. Beim Workshop treffen Sie 14 Busreisen.cc – Partner aus Deutschland und Österreich. Alle Gäste die über Nacht bleiben sind am 29.6. noch zu einem Stadtrundgang eingeladen.

Köln

Vor dem Workshop geht es am 29.6. ins Schokoladen Museum. Beim Workshop im Olympia Museum treffen die Teilnehmer elf Busreisen.cc – Partner aus Deutschland und Österreich. Alle Gäste die über Nacht bleiben sind am 30.6. noch zu einem Stadtrundgang eingeladen.

Weitere Infos und Anmeldungen: office@busreisen.cc