nicko cruises: World Voyager für Alleinreisende

Die Nachfrage nach singlefreundlichen Reiseangeboten wächst, um Kreuzfahrten für Alleinreisende erschwinglich zu machen, hat nicko cruises nun weitere attraktive Angebote aufgesetzt.

Malerische Fjorde und Wasserfälle

Auf der fünfzehntägigen Reise mit World Voyager von Kiel über Bergen, Geiranger, die Lofoten, Tromsø, dem Nordkap, Trondheim und Göteborg zurück nach Kiel reisen Singles ganz ohne Aufpreis. Diese Reise zur nördlichsten Spitze des europäischen Kontinents steckt voller Abenteuer und Naturschauspielen. In Bergen wartet der berühmte Berg Fløyen und das traditionelle Händlerviertel mit Fischmarkt auf die Gäste. Von dort aus führt die Route in den berühmten Geirangerfjord, vorbei an malerischen Wasserfällen und Landschaften. Das Schiff überquert den nördlichen Polarkreis und am Nordkap wartet von Mai bis Juli ein Naturschauspiel der besonderen Art: Die Sonne scheint 24 Stunden am Tag. Das Kreuzen in der norwegischen Innenpassage ist ein weiterer Höhepunkt dieser Reise.

Weitere Bilderbuch-Landschaften

Auch auf der fünfzehntägigen Reise von Kiel über Edinburgh, Aberdeen, Kirkwall, Liverpool, Waterford und Portsmouth bis nach Hamburg gibt es keinen Aufschlag für die Single-Nutzung einer Doppelkabine. Mit einer Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal und über die Nordsee gelangen die Gäste nach Edinburgh, wo das größte Musikfestival in Schottland auf sie wartet: „The Royal Edinburgh Military Tattoo“. Die Verkostung eines Whiskys gehört selbstverständlich ebenfalls zu einer Reise nach Schottland, bevor in Douglas auf der Isle of Man eine malerische Panoramarundfahrt und altehrwürdige Orte erkundet werden. In Liverpool wandelt man auf den Spuren der Beatles und in Waterford begeistern Viktorianische Bauwerke und ein wunderschönes Hafenpanorama. Das idyllische Örtchen Fowey überzeugt mit typisch britischem Charme: Bezaubernde kleine Läden und Galerien, enge Gassen mit hübschen Häuschen, traditionelle Restaurants und eine wunderschöne kleine Bucht warten darauf, entdeckt zu werden.

Die Ostsee intensiv erleben

Auf der zwölftägigen Reise von Kiel über Riga, Tallinn, Helsinki, Turku, Mariehamn, Stockholm und Danzig zurück nach Kiel können Alleinreisende das Flair der unterschiedlichen Hafenstädte rund um die Ostsee erkunden. Das lettische Riga und das estländische Tallinn begrüßen mit schönster Ostsee-Architektur und einer aufregenden Mischung aus Alt und Neu. Die lebendige Hafenstadt Helsinki begeistert mit lässiger Lebensart und traumhaften Parks. In Turku, der ältesten Stadt Finnlands, bestaunen die Gäste den imposanten Dom und lassen sich von der malerischen Landschaft verzaubern. Durch die wunderschöne Natur der Åland-Inseln erreicht World Voyager die Hafenstadt Marehamn: Das beschauliche Stadtzentrum mit charmanten Cafés und wunderschöner Alleen landen zum Schlendern ein. In Stockholm liegt das Schiff über Nacht und bietet somit ausreichend Gelegenheit, die Aussicht auf die unvergleichliche Schärenlandschaft im „Venedig des Nordens" zu erleben. In Polen wartet die vielfältige Stadt Danzig mit ihrer imposanten Baukunst und der autofreien Prachtstraße der Hafenstadt, die vom Reichtum vergangener Zeiten erzählt, bevor die Reise zurück in Kiel ihr Ende findet.

Familiäre Atmosphäre auf fünf Sterne-Niveau

Es gibt keine Hektik bei Landgängen, kein Schlangestehen am Buffet und kein Gedränge auf dem Sonnendeck um die bestmögliche Aussicht. Vom ersten Moment an herrscht auf World Voyager eine unverwechselbare und entspannte Atmosphäre mit ungezwungenem 5-Sterne-Niveau. Die Urlauber entspannen in der Meerblick-Sauna oder am Pool, genießen Live-Musik in der Bar oder lassen sich die Köstlichkeiten des Küchenchefs im Restaurant und im Lido Café schmecken. In Zeiten von Megaschiffen ist das World Voyager eine erholsame Oase der Ruhe. In Kabinen und Suiten zwischen 17 und 44 Quadratmetern können es sich die Gäste so richtig bequem machen. Der Meerblick ist dabei garantiert: Auf dem Schiff gibt es nur Außen- und Balkonkabinen. (red)