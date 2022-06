Schmetterling: QUADRA-Webseiten mit neuem Design

Schmetterling Technology bietet Reisebüros mit QUADRA die Möglichkeit eines umfassenden Web-Auftritts mit eigener Reisebüro-Domain und neuerdings auch mit Kontaktmöglichkeit via WhatsApp.

Das neue QUADRA ist für Reisebüros in drei Versionen verfügbar: Das Modell „Move“ ist im Technikpaket enthalten und bietet den Reisebüros viel Gestaltungsspielraum für die Individualisierung der eigenen Webpräsenz. Bei dem neuen Full-Service-Modell „Flow“ zum Preis von monatlich 9,90 Euro übernimmt Schmetterling Technology die Pflege der Webseite und Einbindung von erweitertem Content wie redaktionellen Texten, Bild- und Videomaterial sowie der Integration von Marketingkampagnen und -aktionen. Beim Modell „Dive“ für Technikprofis stellt Schmetterling mit dem Content Management System QUADRA die technische Basis sowie zahlreiche, individualisierbare Templates zur Verfügung.

7 Design-Vorlagen

Das neue Design, das seit Anfang Juni ausgerollt wird, umfasst sieben Vorlagen. In verschiedenen Farbvariationen. Technisch ist das neue QUADRA mit dynamischen, automatisierten Angebotsinhalten, der erweiterten Integration von Social-Media-Kanälen sowie mehr Optionen zur Einbindung von Content auf dem neuesten Stand der Web-Technologie. Bestand hat dagegen die zentrale Strategie von Schmetterling Technology: Alle Webseiten werden grundsätzlich mit der eigenen Domain des Reisebüros geführt, so dass sie über Suchmaschinen auffindbar bleiben. In Deutschland präsentieren sich bereits mehr als 6.000 Reisebüros im Internet mit eine QUADRA-Webseite.

Ganz einfach

Nach Auswahl des Layouts muss das Reisebüro lediglich sein Logo hochladen, Kontaktdaten und IBEs hinterlegen sowie Fotos und Kurzvorstellung des Teams integrieren. Der Administrationsbereich beim QUADRA Homepage-Manager ist besonders einfach und ohne Vorkenntnisse leicht bedienbar. In nur wenigen Schritten ist die Grundeinrichtung der neuen Reisebüro-Webseite abgeschlossen und online. Je nach Auswahl der optional erweiterbaren Inhalte passt sich das Layout der Webseite automatisch dynamisch an.

„Schmetterling Technology liefert mit dem neuen QUADRA höchst moderne, aufmerksamkeitsstarke Reisebüro-Webseiten aus, die vom ersten Moment an was hermachen und ein echter Hingucker sind“, betont Ömer Karaca, Geschäftsführer und IT-Chef bei Schmetterling.

Bei der Umstellung begleitet Schmetterling Technology die Reisebüros Schritt für Schritt mit animierenden Anleitungen und Video-Tutorials.

Neu: WhatsApp-Kontaktmöglichkeit

Aktuelle Reiseangebote, Informationen und Tipps zu Reisezielen sowie zentrale Website-Inhalte zu buchbaren Produkten werden von Schmetterling Technology automatisiert zugespielt. Ein Novum: Bei Reiseangeboten kann jetzt auch WhatsApp als Kontaktmöglichkeit für Kunden integriert werden. Die Webseiten sind auf maximale Kundennähe ausgerichtet: Die Kommunikation über Facebook, Twitter, Instagram und YouTube kann ebenso eingebunden werden wie ein Online-Terminvereinbarungstool, KI-basierte Beratung oder die paxlounge von paxconnect. (red.)