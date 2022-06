Le Boat: "Thronjubiläums-Rabatt" auf Hausbooturlaub in England

Zwar dürfte es nach dem Großereignis zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth wieder etwas geruhsam zugehen in Großbritannien, auf Hausbooturlauber warten auf der Themse aber auch ohne Feierlichkeiten höhepunktreiche Erlebnisse. Zur Feier der Krönung gewährt Le Boat deshalb auf Abfahrten im Juni 20% Nachlass und im Juli sowie August 15% (Buchung bis zum 30. Juni 2022).

Hausbooturlaub in England

Nicht weit von London betreibt Le Boat zwei Basen mit knapp 40 führerscheinfreien Hausbooten auf einer der geschichtsträchtigsten Wasserstraßen der Welt. Ab Benson geht die Fahrt Richtung Osten bis Windsor oder nach Westen bis Oxford. Chertsey ist idealer Ausgangspunkt für Touren gen London und Windsor sowie in ländliche Gefilde.

Grundsätzlich gilt: Hausbooturlaub ist so individuell wie seine Crew. Festgemacht wird, wo es gefällt. Das gilt auch für die Übernachtung – in einer Marina oder inmitten der Natur an einem einsamen Ufer. Wer seine verfügbare Zeit gern etwas genauer planen und kein Highlight verpassen möchte, orientiert sich für einen entspannten Hausbooturlaub an durchschnittlich zwei bis vier Stunden Fahrzeit pro Tag oder folgt einer empfohlenen Route. Ein Beispiel dafür: die "Königliche Hausboottour auf der Themse".

Angebote im Juni 2022

Bei Buchung bis zum 30. Juni 2022 sparen Hausbooturlauber mit Le Boat bis zu 20% für Abfahrten bis 31. August 2022. Damit beträgt die Miete beispielsweise für eine Elegance ab/bis Benson, vom 24. Juni bis 1. Juli 2022 2.819 EUR (Ersparnis: 710 EUR). Dies entspricht 470 EUR pro Person bei Belegung mit sechs Personen. Eine Tango (bis zu 6 Personen) ab/bis Chertsey, vom 6. bis 13. August 2022 kann für 2.579 EUR (Ersparnis: 460 EUR) gemietet werden. Dies entspricht 433 EUR pro Person bei Belegung mit sechs Personen (Preise ohne Anreise und exklusive Betriebskosten, Versicherung und Extras). Haustiere sind gegen Aufpreis an Bord willkommen.

Weitere Informationen zum Fahrtgebiet an der Themse und den aktuellen Angeboten: www.leboat.at/hausbooturlaub/england (red)