AUA fliegt neu nach Valencia

Ab Samstag den 4. Juni heißt es „ready for take off“ nach Valencia: Die spanische Metropole wird zunächst zwei Mal pro Woche jeweils dienstags und samstags non-stop ab Wien angeflogen und zählt somit zu den über 110 Destinationen der rot-weiß-roten Airline.

„Ziele rund ums Mittelmeer erfreuen sich aktuell enormer Beliebtheit. Mit der Neuaufnahme von Valencia in unser Streckennetz kommen wir der aktuell erfreulicherweise ungebremsten Reiselust der Österreicher:innen nach und erweitern kontinuierlich unser Netzwerk sogar über Vorkrisen-Niveau“, so Austrian CCO Michael Trestl.

Die Flugzeiten ab Juni:

Wien - Valencia: Di: 14:15 - 16:55 Uhr / Sa: 16:15 - 18:55 Uhr

Valencia - Wien: Di: 17:40 – 20:10 Uhr / Sa: 19:40 - 22:10 Uhr

Während der Sommermonate Juli und August wird auf bis zu vier wöchentliche Verbindungen aufgestockt.

Mehrmals täglich nach Spanien

Mit über 35 Mittelmeerdestinationen liegt der Sommerfokus innerhalb Europas ganz klar auf touristischen Zielen. Für Spanienurlauber:innen bietet der Austrian Airlines Sommerflugplan ein umfassendes Angebot: So geht es bis zu dreimal täglich nach Palma de Mallorca, zweimal täglich nach Barcelona, bis zu fünfmal wöchentlich nach Ibiza mit optimierter Anbindung am Wochenende, viermal pro Woche nach Málaga, zweimal wöchentlich nach Gran Canaria und Teneriffa, einmal pro Woche nach Menorca und ab sofort auch zweimal wöchentlich nach Valencia.

Aktuelle Buchungslage

Zu Pfingsten verzeichnet Austrian Airlines über 150.000 Buchungen und somit fast dreimal so viele wie noch 2021. Für Flüge in den kommenden Sommermonaten seien die Buchungseingänge bei Austrian laut eigenen Angaben derzeit sogar fast viermal so hoch als noch im Vorjahr und: es werden wieder langfristigere Buchungen verzeichnet. (red)