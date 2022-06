A-Rosa streicht mit Juni 2G-Nachweispflicht

Die Reederei hat ihr Hygienekonzept den gelockerten Einreiseregularien in Europa angepasst: Eine Mitreise ist somit ab Anfang Juni 2022 ohne Nachweis eines Impf-, Genesenen- oder Testzertifikats möglich. Nach dem Wegfall der Maskenpflicht an Bord sowie des Schnelltests bei Einschiffung ist dies der nächste große Lockerungsschritt.

Beibehalten werden überall an Bord die zusätzlichen Hygienemaßnahmen wie die verdichteten Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle. Das A-Rosa Care-Team verfolgt die sehr dynamischen Entwicklungen weiterhin aufmerksam und wird das Schutz- und Hygienekonzept bei Bedarf den veränderten Umständen anpassen.

Ausnahme: A-Rosa Alva

Eine Ausnahme bildet die A-Rosa Alva in Portugal. Hier benötigen Gäste ab 12 Jahren aufgrund regionaler Vorgaben weiterhin den Nachweis einer vollständigen Impfung gegen oder Genesung von COVID-19 zur Teilnahme an den Douro-Reisen. Zudem haben die Maskenpflicht sowie die Durchführung eines Antigen-Schnelltests vor dem Boarding weiterhin Bestand.

Gesamte Flotte unterwegs

Seit Saisonbeginn im März 2022 sind die A-Rosa Schiffe wieder in allen fünf Fahrtgebieten Rhein, Donau, Douro, Rhône und Seine unterwegs. Auch das SPA-ROSA mit Sauna, Fitnessraum, Massagen und Wellnessanwendungen sowie der Pool sind seither wieder ohne Einschränkungen geöffnet. Individuelle Landgänge sind genauso möglich wie organisierte Ausflüge. (red)