Disneyland Paris eröffnet Marvel Avengers Campus

Am 20.07.2022 eröffnet in Disneyland® Paris der Marvel Avengers Campus, welcher sich ganz der Rekrutierung und Ausbildung der nächsten Generation von Helden widmet. So werden Gäste zu Helfern der mächtigsten Superhelden der Welt und schreiben ihre ganz persönliche Heldengeschichte. Zum ersten Mal nehmen sie damit eine entscheidende und aktive Rolle an der Seite der Avengers ein.

Wo sich Gäste wie Helden fühlen

Avengers Campus-Besucher werden zu Rekruten – und bekommen die Möglichkeit, Spider-Man, Iron Man oder Captain Marvel in einem neuen, eigens für sie errichteten Gebäude zu treffen – dem Training Center, das es nur im Avengers Campus in Disneyland Paris gibt. Zum ersten Mal in einem Disney Park kommt dabei eine dynamische „Freeze Frame“ Videosequenz zum Einsatz. Sie wird von Disney PhotoPass™ mit 27 Kameras erstellt und hält die Action und unvergessliche Momente auf völlig neue Art und Weise fest. Eine Begegnung mit den Superhelden ist über die Disneyland Paris App reservierbar. Zudem treffen neue Heldenanwärter aller Altersgruppen während ihres Besuchs auch direkt auf dem Campus auf ihre Idole. Missionen können gefährlich sein – deshalb passt „F.R.I.D.A.Y.“, die berühmte künstliche Intelligenz, entworfen von Tony Stark, auf die mächtigsten Superhelden der Erde und den Campus auf. Direkt von der Gebäudefassade der AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE – dem Hauptquartier der Avengers – heißt sie Rekruten auf dem Campus willkommen und vermeldet Ankunft und Abreise der Avengers.

Wo sich Attraktionen in Missionen verwandeln

Exklusiv in Disneyland Paris bringt die AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE das Adrenalin aller Superhelden auf ein Maximum. Auf dieser rasanten Achterbahnfahrt treffen Rekruten auf keine Geringeren als Captain Marvel und Iron Man. Letzterer übernimmt sogar höchstpersönlich die Einweisung und übergibt Gästen eine ganz neue Mark 80 Rüstung, die exklusiv für diese Mission entwickelt wurde. Es gilt, keine Zeit zu verlieren, wenn alle Unerschrockenen zusammen mit den zwei Avengers zu diesem Hochgeschwindigkeitsabenteuer aufbrechen. Gemeinsam fliegen sie, nach einem Start von Null auf etwa 96 Kilometer pro Stunde in weniger als drei Sekunden, durch den Weltraum, um Bedrohungen von der Erde fernzuhalten.

Wo Superhelden zu Gourmets werden

Die Welt retten macht hungrig! Um sich angemessen stärken zu können, sorgen neue Themenrestaurants und Food Trucks für das leibliche Heldenwohl. Die Pym Kitchen ist ein innovatives Wissenschaftslabor, in dem Gerichte und Getränke eine eigene Geschichte erzählen. Ganz nach dem Vorbild von Ant-Man und The Wasp, welche die „Pym Partikel“ nutzen, um so ziemlich alles wachsen und schrumpfen zu lassen, wendet Pym Technologies diese Wissenschaft bei der Kreation von Häppchen, originellen Hauptgerichten und süßen Leckereien an. So genießen Gäste am Buffet Speisen in eher ungewöhnlichen Ausmaßen – darunter gigantisch große Brezel-Sandwiches, Hotdogs, Burger, Gemüse und Kuchen. Für jene, die gleich alles probieren möchten, gibt es als Pendant die Mini-Versionen. In dem Schnellrestaurant erleben hungrige Rekruten eine Kochshow mit frischen Pizzen aus dem Pizzaiolo-Ofen und haben die Wahl zwischen vegetarischen Gerichten, Salaten und frischer Pasta. Das charakteristische Dessert versteht sich, inspiriert von den Lieblingsleckereien des Donnergottes aus den Marvel Comics, als eine Hommage an Thor.

Im Food Truck WEB – Worldwide Eating Brigade – werden asiatische Nudelgerichte gekocht und Kokosbällchen serviert. Der FAN-tastische Food Truck, der Tony Starks Favorit ist, steht direkt in der Nähe und kredenzt Hotdogs im New Yorker Stil, unter anderem auch mit veganen Würstchen, verschiedenen Soßen und Belägen sowie einen Käsekuchen am Stiel zum Nachtisch. Auf dem Avengers Campus befindet sich zudem das Super Diner, ein kleines traditionelles amerikanisches Restaurant, in dem Reuben-Sandwiches, ein typisch nordamerikanisches Rezept mit Corned Beef, Käse und Sauerkraut, auf der Karte stehen.

Wo Superhelden den Stil vorgeben

Ein richtiger Superheld braucht angemessene Ausrüstung. Im Mission Equipment Shop gibt es alles, was die nächste Generation braucht, um die Welt zu beschützen – von Kleidung für Kinder und Erwachsene über Accessoires bis hin zur offiziellen Avengers Campus und WEB Ausstattung. In dem Shop kann zudem spezielles Zubehör für die Attraktion SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE erworben werden, mit dem Gäste ihr Abenteuer individualisieren und erweitern können. (red)