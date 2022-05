New York: Vier Broadway-Klassiker

Wer einen Besuch am Broadway während seines New York-Trips einplant, sollte im Voraus Tickets reservieren. Viele Shows sind schnell ausgebucht und noch ein Tipp: Nachmittagsvorstellungen unter der Woche sind meist günstiger.

Das Phantom der Oper

Kein Musical läuft schon so lange am Broadway wie dieses: seit 1988 gehört es zu den absoluten Broadway-Klassikern. Die mit sieben Tony Awards ausgezeichnete Show, darunter mit dem Preis als bestes Musical, wurde bereits über 13.000-mal aufgeführt und begeisterte ein Millionen-Publikum. Die Geschichte nach dem Roman von Gaston Leroux erzählt von einem geheimnisvollen Phantom, das die Bühne der Pariser Oper heimsucht und sich dabei in eine schöne junge Sopranistin verliebt – eine der bewegensten Liebesgeschichten schlechthin. New York Reisende dürfen sich auf einen aufregenden Theaterabend zur unvergleichlichen Musik von Andrew Lloyd Webber freuen.

Chicago

Unvergessen ist die Performance von Renée Zellweger und Catherine Zeta-Jones alias „Roxie Hart“ und „Velma Kelly“ in dem Oskar-prämierten Film-Hit „Chicago“. Auf dem Broadway gibt es die Geschichte über Intrigen, Ruhm und Mord als Bühnen-Musical mit fast 10.000 Aufführungen bereits seit 1996. Auch im 26. Jahr ihres Bestehens verspricht die mehrfach ausgezeichnete Show noch jede Menge Glamour und Starappeal: denn in der aktuellen Besetzung ist keine geringere als Baywatch-Schönheit Pamela Anderson zu sehen. Mit einem packenden Song nach dem anderen und mitreißenden Tanzeinlagen nach der Choreographie von Bob Fosse, hat Chicago alles, was den Broadway und New York so einzigartig macht.

The Lion King

Ein echter Familien-Klassiker und gleichzeitig die erfolgreichste Show am Broadway, gemessen an den Einnahmen, ist „The Lion King“ basierend auf dem gleichnamigen Disney-Film „Der König der Löwen“. Untermalt von der Musik von Elton John begeistert das Musical mit beeindruckender Bühnentechnik, überlebensgroßen Tierfiguren, Akrobatik und grandioser Choreographie. Über 37.000 Stunden verbrachten Maskenbildner, Plastiker und Kostümdesigner damit, die möglichst echt aussehenden Tierkostüme zu entwerfen. Das Resultat kann sich sehen lassen: nicht ohne Grund wurde The Lion King mit sechs Tony Awards, darunter mit dem Preis für das beste Musical, ausgezeichnet. Während The Lion King auch in Hamburg und anderswo in Europa zu sehen ist, geht doch nichts über das Broadway-Original, dem Tüpfelchen auf dem i einer jeden New York Reise. „Es gibt nichts Vergleichbares“, schrieb auch schon die New York Times.

Wicked

Fans von „Der Zauberer von Oz“ sollten sich die Musical-Adaption „Wicked“ auf keinen Fall entgehen lassen. Basierend auf dem Roman von Gregory Maguire erzählt Wicked die Geschichte einer jungen Frau mit smaragdgrüner Haut – klug, feurig, unverstanden und mit einem außergewöhnlichen Talent ausgestattet. Sie trifft auf eine quirlige und beliebte Blondine. Aus der anfänglichen Rivalität entwickelt sich die unwahrscheinlichste aller Freundschaften – bis die Welt beschließt, die eine als „gut“ und die andere als „böse“ zu bezeichnen. Als absoluter Broadway-Hit der 2000-er Jahre, hat es Wicked mittlerweile auch nach Europa geschafft. Was hierzulande nur Wenige wissen: Indina Menzel, die englische Stimme von Elsa aus „Die Eiskönigin“ feierte als „Elphaba“ in der Original-Besetzung von Wicked ihren großen Durchbruch und schaffte es so nach Hollywood.

Weitere Informationen und Buchung unter www.broadwayinbound.com. (red)