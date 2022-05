AIDA: Im Sommer ohne Maske an Bord

Nach TUI Cruises und dem Tochterunternehmen Hapag-Lloyd Cruises fällt nun auch bei AIDA auf allen Reisen ab 27. Mai 2022 die Maskenpflicht. "Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes an Bord der AIDA Schiffe ist nicht mehr verpflichtend. Empfohlen wird das Tragen der Maske aber weiterhin zum Schutz aller Mitreisenden", heißt es dazu in der Aussendung.

Voraussetzung für eine Mitreise bleibt - wie bei den beiden anderen Reedereien - ein vollständiger Impfschutz für Gäste ab 12 Jahren. Als Nachweis gilt ausschließlich das COVID-19-Zertifikat der Europäischen Union.

Darüber hinaus ist ein zertifizierter Antigentest für alle Gäste ab drei Jahren notwendig.

Weitere Lockerungen

Außerdem sind auf allen Reisen neben den organisierten Ausflügen auch individuelle Landgänge wieder möglich und auch die Wellness- und Fitnessbereiche sind wieder uneingeschränkt geöffnet.

Auch der Kidsclub bietet Kindern ab 3 Jahren wieder eine abenteuerliche Auszeit und selbst für die ganz Kleinen bis 36 Monate gibt es wieder Angebote – wie Krabbeltreffs oder Eltern-Kind-Spielzeiten im Mini Club.

AIDA Sommer-Versprechen



Mit dem AIDA Sommer-Versprechen bietet AIDA Cruises seinen Gästen bei Neubuchung einer Reise in der Sommersaison 2022 nun sogar bis 30. Juni 2022 ein Plus an Flexibilität und Sicherheit. Bis 30 Tage vor Reisebeginn können Gäste in allen AIDA Tarifen einmalig kostenfrei sowohl den Reisetermin (Abfahrt der neuen Reise bis 31.10.2022) als auch die Route umbuchen.

Bei Vorlage eines positiven Testergebnisses ab 14 Tage vor Reisebeginn bis zum Abfahrtstag ist eine einmalig kostenfreie Umbuchung möglich. Bei notwendiger Quarantäne im Zielgebiet sorgt AIDA für die kostenfreie Unterbringung und anschließende kostenfreie Rückreise nach Hause.

Weitere Informationen zum AIDA Sommer-Versprechen sowie alle wichtigen Informationen zur Reisevorbereitung und dem Gesundheitskonzept unter: www.aida.de/urlaubskompass (red)