TUI Cruises: Musikalische Kreuzfahrt "The Kelly Family Cruise"

Mit der nächsten "The Kelly Family Cruise" setzt die berühmte singende Familie nicht nur eine Tradition fort und spielt auf einem Schiff, sie feiern auch gemeinsam ihre letzten Konzerte mit ihrem Bruder Angelo.



„Wir haben viele Jahre auf einem Boot gelebt. Das Leben an Bord ist für uns alle etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Fans so eine unvergessliche Reise machen können. Auf dem Programm stehen sowohl Konzerte von uns als Kelly Family als auch Solo Konzerte. Aber das ist nur der Anfang: Wir werden diese Reise auch dafür nutzen, viele Momente zu schaffen, in denen Begegnungen zwischen uns als Band und dem Publikum stattfinden können“, freut sich die Kelly Family.

Die musikalische Eventreise mit Patricia, Kathy, Joey, Jimmy, John und Angelo Kelly führt Fans an Bord der Mein Schiff 6 vom 14. bis 18. September 2022 von Kiel über Kopenhagen und Göteborg bis nach Hamburg. Während der viertägigen Kurzkreuzfahrt erwarten Fans dabei nicht nur Konzerte, sondern auch Pool-Partys, Meet & Greets, Workshops und ein umfangreiches Rahmenprogramm mit und rund um die Kult-Band.

Preisbeispiel: Die viertägige Reise auf der Mein Schiff 6 kostet mit Event-Programm und Mein Schiff Inklusivleistungen in einer Innenkabine bei Doppelbelegung ab 899 EUR pro Person. Eine Balkonkabine gibt es ab 1.099 EUR.

Nähere Infos unter: www.meinschiff.com/kellyfamilycruise