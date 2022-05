Photo+Adventure 2022 im November in Wien

Als wahrscheinlich erste große Messe seit der Ferien Messe 2020(!), wird die Photo+Adventure 2022 am 12. und 13. November 2022 in der Eventpyramide Wien-Vösendorf abgehalten. Die nächste Ferienmesse wird dann erstmals mit „FOTOWELT“! in der Messe Wien von 16. bis 19. März 2023 stattfinden.

Endlich wieder persönlich

Das Messe+Festival wird Besuchern einen umfassenden Themenmix aus Fotografie, Reise, Outdoor und Film+Video - und Ausstellern endlich wieder die Möglichkeit, mit Kunden live in Kontakt zu treten - bieten.

"Wir sollten die Photo+Adventure 2022 dafür nutzen, unseren sehnsüchtigen und reisesüchtigen Kunden und Kundinnen endlich wieder persönlich gegenüberzutreten, den direkten Kontakt herzustellen, um dann auch kurzfristig konkrete Reisen anzubieten, das Reisen als solches wieder schmackhaft zu machen, Ängste zu nehmen, Destinationen zu pushen, Vorträge zu zeigen, Kataloge zu präsentieren … kurz all das zu tun, was man auf einer Messe immer getan hat (manche werden sich trotz Zoom-Marathons wohl noch daran erinnern).", heißt es in der Aussendung.

Denn bei allen Versuchen und Testläufen Online-Formate schmackhaft und marktfähig zu machen habe sich gezeigt, dass das persönliche Zusammentreffen, der direkte Austausch mit Expert*innen und Gleichgesinnten immer noch eine unersetzliche Konstante im Marketing Mix darstellt.

Nähere Infos: zur Photo+Adventure in der Eventpyramide HIER (red)