ÖTT: Tagungsbranche blickt positiv in die Zukunft

Auf den aktuell stattfindenden Österreichischen Tourismustage (ÖTT), die gemeinsam vom Tourismusministerium, der Wirtschaftskammer Österreich und der Österreich Werbung veranstaltet wird, dreht sich alles um Konzepte für die Zukunft des Tourismus ganz nach dem Motto der Veranstaltung: "ReDesign Tourism | now".

Die Veranstaltung ist dabei in folgende vier Säulen gegliedert: Die Fachmesse ATB, wo internationale Einkäuferinnen und Einkäufer mit heimischen Anbieterinnen und Anbietern zusammentreffen; der Wissens-Campus, wo hochkarätige Speaker die Herausforderungen und zukunftsträchtigen Strategien für den Tourismus diskutieren; der Innovation-Campus, der konkrete Lösungen im Zuge der Digitalisierung vor den Vorhang holt; und der Convention-Campus, der sich gemeinsam mit dem Austrian Convention Bureau (ACB) der Zukunft der Tagungsbranche widmet.

Zukunft der Tagungsbranche

Beim Convention-Campus, der sich der Zukunft der Tagungsbranche widmet ließen Sandra Neukart, neue COO der Österreich Werbung, Gerhard Stübe, Präsident des Austrian Convention Bureau & Geschäftsführer Kongresskultur Bregenz, und Christian Woronka, Sprecher der Bundesländer Convention Bureaux, Leiter des Vienna Convention Bureaus und des Marktmanagements im Wiener Tourismusverband, Convention-Campus das Jahr 2021 Revue passieren und blickten anschließend zuversichtlich in die Zukunft.

Stübe: Meeting-Industrie schaffte 2021 den Turnaround

10.400 Kongresse, Firmentagungen und Seminare mit einer halben Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die österreichweit 811.187 Nächtigungen generierten: So sieht die Bilanz aus dem Meeting Industry Report Austria (MIRA) für das Jahr 2021 aus, der im Rahmen der Österreichischen Tourismustage präsentiert wurde.

„Nach dem Corona-bedingten Einbruch 2020 konnte 2021 der Turnaround geschafft werden. Wir haben 2021 ein Wachstum in allen drei Veranstaltungssegmenten von über 20%, verglichen mit dem Vorjahr. Besonders Kongresse haben mit 27,3% und Firmentagungen mit 23,2% wieder zugelegt“, fasst Gerhard Stübe, Präsident des Austrian Convention Bureau und Geschäftsführer von Kongresskultur Bregenz, die Ergebnisse der Studie zusammen.

Dennoch befinde sich die Branche weiterhin in einer Übergangsphase mit sehr vielen Herausforderungen, wie Stübe zu bedenken gibt. "Einflussfaktoren wie steigende Energiekosten und Preiserhöhungen, die Kurzfristigkeit der Buchungen, Mitarbeitermangel und die Veränderung der Arbeitsfelder werden die Branche in den nächsten Jahren begleiten". Weshalb vor allem Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zukunft vonnöten seien, so Stübe abschließend.

Woronka: Tagungsbranche braucht neue Angebote & Investitionen

„Der Wegfall von Corona-Maßnahmen war für die Meeting-Branche enorm wichtig - auch im internationalen Wettbewerb. Es gibt nach wie vor Herausforderungen zu bewältigen, dennoch blicken wir positiv in die Zukunft und freuen uns, dass wir endlich wieder loslegen können“, zeigt sich Christian Woronka, Sprecher der Bundesländer Convention Bureaux und Leiter des Vienna Convention Bureaus, zuversichtlich.

„Mit neuen Angeboten und Investitionen in die Meeting-Infrastruktur bleibt das Tagungsland Österreich interessant und relevant für nationale wie internationale Veranstalter“, so Christian Woronka weiter. Dieses Commitment zeigt sich auch anhand konkreter Projekte, wie durch die Schaffung des Hauses der Digitalisierung am Campus Tulln in Niederösterreich, durch das Gurgl Carat in Tirol oder durch die Modernisierung des Austria Center Vienna (ACV).

Allein in Wien sind dieses Jahr 40 Großveranstaltungen mit über 1.000 Gästen geplant, darunter der Congress of the European Hematology Association. Dazu kommen zahlreiche Messen, Ausstellungen und Festivals. Auch in den Bundesländern stehen Veranstaltungshighlights wie der AirMed Congress in Salzburg oder der Dornbirn Global Fiber Congress auf dem Programm.

Neukart: ÖW unterstützt Convention-Branche

„Um den Convention-Bereich nach der Disruption der vergangenen zwei Jahre zu stabilisieren und ihn für die Zukunft zu wappnen, hat die Österreich Werbung heuer eine 8-Säulen-Strategie entwickelt“, so Sandra Neukart, neue Chief Operating Officer (COO) der Österreich Werbung. Diese wird anhand von mehreren konkreten Maßnahmen, wie einer Imagekampagne in den wichtigsten Märkten ab dem 3. Quartal 2022, der Präsenz auf den wichtigsten Verkaufsplattformen in ganz Europa und der Etablierung eines Data Hubs zur Verbesserung des Convention-Erlebnisses umgesetzt.

Der auf den ÖTT 2022 erstmalig etablierte Convention-Fokus mit einem hochkarätig besetzten Programm leitet sich ebenfalls von dieser Strategie ab. Damit wird auch der Bedeutung der Branche für den Tourismusstandort Österreich Rechnung getragen: Die Tagungsindustrie weist laut Zahlen aus dem Jahr 2019 höhere Pro-Kopf-Spendings im Vergleich zum Urlaubstourismus auf und verbreitert die touristischen Saisonen in den Frühling und den Herbst.

„Wir wollen den Kongressstandort Österreich als nachhaltige Destination positionieren und auch damit weitere Kongresse nach Österreich holen. Wir gehen hier und heute mit gutem Beispiel voran: Die Österreichischen Tourismustage wurden als Green Event zertifiziert“, so Neukart weiter.

Digitalisierung & Innovation als Chance

„Wir stehen vor einer Vielzahl neuer Möglichkeiten im Meetingbereich. Es gilt digitale Tools als Chance zu betrachten, denn die Grenzen zwischen der analogen und digitalen Welt verschwimmen zunehmend. Um auf die Herausforderungen der aktuellen Zeit – Stichwort Kurzfristigkeit und Planbarkeit – reagieren zu können, bleiben Flexibilität und partnerschaftliche Zusammenarbeit das Gebot der Stunde. Und auch in Zukunft müssen wir als Destinationen, als Convention Bureaux gemeinsam mit unseren Partnern faire Lösungen für alle Seiten finden“, fasst Christian Woronka das Potenzial für die Branche zusammen.

„Neue, innovative Dinge ausprobieren – das ist Teil der DNA der Convention Branche. Nach den Austria Rooms 360 und den Virtual Site Inspections beschreiten wir als ÖW mit der heutigen Pressekonferenz wieder neue Wege: Erstmals übertragen wir ein solches Event ins Metaversum“, so Sandra Neukart abschließend.

Weitere Informationen: zum Tagungsland Österreich HIER (Red)