Air France: Neuer Standard für Geschäftsreisen

Das Design dieses Sitzes basiert auf den 3 „F“s – Full Flat, was bedeutet, dass sich der Sitz in ein fast zwei Meter langes echtes Bett verwandelt, Full Access, das allen Passagieren direkten Zugang zum Gang bietet, und Full Privacy, das optimale Privatsphäre gewährleistet.

Neuer Standard im Detail

Eine neue Schiebetür ermöglicht es den Passagieren, einen völlig privaten Raum zu schaffen, der von den anderen Passagieren in der Kabine nicht zu sehen ist. Um ein größeres Gefühl der Privatsphäre für gemeinsam reisende Passagiere zu schaffen, sind die Sitze in der Mitte der Kabine jetzt mit einer zentralen Platte ausgestattet, die durch Herunterdrücken abgesenkt werden kann, wodurch ein geselliger Raum entsteht, in dem Sie das Beste aus der Kabine für den Flug zusammen machen können. Der Sitz verfügt außerdem über einen breiten 17,3-Zoll-4K-High-Definition-Anti-Glare-Bildschirm mit einem geräuschreduzierenden Headset, einer neuen Bluetooth-Verbindung, die es den Passagieren ermöglicht, ihre eigenen Kopfhörer zu verwenden, und mehreren Steckdosen. Die Polsterung des Sitzes sorgt für mehr Gemütlichkeit. Wolle, gebürstetes 2 Aluminium und vollnarbiges französisches Leder sind die Materialien, die Air France für die Herstellung ihrer Sitze ausgewählt hat. Jeder Sitz ist außerdem mit dem roten Akzent des Unternehmens bestickt.

Ausrollung auf alle Flugzeuge

Air France führt damit einen neuen Standard in dieser Reisekabine ein. Ab September 2022 schrittweise auf 12 Boeing 777-300 ausgerollt, wird jedes Flugzeug mit 48 Sitzen in der Business Class ausgestattet sein. Für optimalen Komfort installiert das Unternehmen außerdem seine neuesten Premium Economy- (48 Sitzplätze) und Economy-Sitze (273 Sitzplätze) an Bord dieser Flugzeuge. Jede Kabine ist elegant in den charakteristischen Farben der Marke dekoriert: Marineblau, Weiß für Licht und Kontrast und ein Hauch von Rot. Das erste Flugzeug mit dem Namen „Fontainebleau“, das mit diesen neuen Kabinen und einer WiFi-Verbindung ausgestattet ist, wird diesen Herbst nach New York-JFK fliegen.

Premium Economy und Economy, für optimales Wohlbefinden

In der Premium-Economy-Kabine führt Air France ihr neuestes Liegesitzmodell ein, das bereits in ihrem Airbus A350 erhältlich ist, und verbessert gleichzeitig den Komfort. Jeder Sitzplatz bietet 96 cm Beinfreiheit. Die Sitzkissen wurden neu gestaltet und der marineblaue Fischgrätenstoff fügt weitere Weichheit hinzu. Die Sitzlehne lässt sich um 124 Grad neigen und wurde verbreitert, um mehr Privatsphäre zu bieten. Ein neues geräuschreduzierendes Audio-Headset ist in den Sitz integriert und jederzeit während des Fluges einfach zu bedienen. Der Sitz verfügt auch über USB A- und C-Anschlüsse. Auch in der Economy-Kabine erfüllen die Sitze die höchsten Komfortstandards auf dem Markt. Jeder Sitz hat eine 43 cm breite Sitzschale, eine 119-Grad-Neigung und 79 cm Beinfreiheit. Die Rückenlehne ist ergonomisch gestaltet und bietet verstärkten Seitenhalt. Es ist auch mit einem USB-A-Anschluss ausgestattet. Die Sitze in diesen beiden Kabinen sind mit einem breiten 13,3-Zoll-4K-High-Definition-Bildschirm mit Bluetooth-Verbindung ausgestattet, ideal, um über 1.000 Stunden On-Demand-Unterhaltung zu genießen.

Verantwortungsbewusstes Catering

Air France-Fluggästen werden auf den Langstreckenflügen ab Paris ein verantwortungsvolles Speiseangebot mit nahrhaften französischen Produkten angeboten. In der Business-Kabine bieten Frankreichs führende Michelin-Sterneköche abwechselnd eine Auswahl an vegetarischen Gerichten sowie raffinierte Fleisch-, Geflügel- und Fischgerichte an. Für Economy- und Premium Economy-Kunden sind die Mahlzeiten systematisch Nutri-Score A oder B-zertifiziert. Bis Ende 2022 verpflichtet sich das Unternehmen, auf allen Flügen ab Paris in allen Kabinen Fleisch, Milchprodukte und Eier französischer Herkunft, Fisch aus nachhaltiger Fischerei, die systematische Auswahl eines vegetarischen Gerichts und vollwertige Mahlzeiten anzubieten, die in Frankreich zubereitet werden. Das Unternehmen wird auch Kinder- und Babymenüs aus vollständig biologischen Zutaten anbieten. Darüber hinaus führt Air France im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung nach und nach die Option für Kunden ein, ihr warmes Gericht in der Business Class vor dem Abflug auszuwählen. Dieser Service kombiniert die Garantie der Kundenauswahl mit einem rationelleren Verbrauch.

Umweltfreundliche Bordartikel

Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem, bis Anfang 2023 90 % der Einweg-Kunststoffartikel an Bord seiner Flugzeuge zu recyceln und zu eliminieren. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt Air France weiterhin umweltfreundlich gestaltete Bordartikel, die aus Bio hergestellt werden -basierte Materialien wie Bagasse und Zellulose. Schließlich werden Gegenstände, die an Bord nicht mehr verwendet werden können, an wohltätige Zwecke gespendet. Nachhaltiges Catering ist Teil der Roadmap von Air France zur Förderung eines verantwortungsbewussteren Reisens. Die Initiativen des Unternehmens sind unter dem Label Air France ACT zusammengefasst. (red)