ÖAMTC-Umfrage: Reiseverhalten der Österreicher 2022

Die ÖAMTC-Touristik führte auch in diesem Jahr ihre jährliche Befragung zur Reiseplanung - bei der repräsentativ für die österreichische Bevölkerung 1.000 Personen zu Urlaubszielen, Budget und Art der geplanten Reisen befragt wurden - durch. Eines der besonders interessanten Umfrage-Ergebnisse: lediglich 7% der Befragten sind sich sicher, heuer nicht zu verreisen.

Die besonders hohe Reiselust 2022 zeigt sich auch daran, dass zwei Drittel der Befragten angeben, sogar mehr als eine Urlaubsreise diesen Sommer unternehmen zu wollen. Als Gründe für eine Urlaubsreise gab ein Großteil an: sich auf Sonne, Strand und Meer zu freuen, einmal wieder 'die Seele baumeln lassen' und Zeit mit den Liebsten verbringen wollen.

Ein weiteres spannendes wenn auch nicht überraschendes Detail: Nur 5% ist es wichtig im Urlaub nicht ständig online erreichbar zu sein.

Italien & Kroatien bleiben Top-Destinationen

"Fast jeder Zweite - genau 53% - zieht es heuer ans Meer. Die Klassiker Italien und Kroatien sind dabei wieder Top Destinationen im Ausland. Je ein Viertel der Reisenden möchte hingegen am See, in den Bergen oder in einer Stadt den Urlaub verbringen" erklärt Magdalena Draxler, ÖAMTC Touristikerin.

Nach Italien und Kroatien sind die beliebtesten Urlaubsziele Griechenland, Deutschland, Spanien und die Türkei.

Von den Befragten waren im Vorjahr 43% im Ausland, heuer planen das 56%. "Junge Reisende zwischen 16 und 29 Jahren - konkret 66% - zieht es stärker ins Ausland, als das bei den Urlaubern in der Altersklasse 50+ der Fall ist. Nur jeder Zweite in dieser Altersgruppe plant eine Reise ins Ausland", so die Touristik-Expertin des Mobilitätsclubs.

Der Urlaub in Österreich erfreut sich beinahe ebenso großer Beliebtheit: 46% wollen im Inland ihren Urlaub verbringen und das am liebsten in der Steiermark, in Kärnten, gefolgt von Oberösterreich und Tirol.

Familien per Pkw - Singles per Bahn

Wie die Österreicher heuer in den Urlaub fahren, hängt auch davon ab, ob sie alleine oder mit der Familie unterwegs sind. "Sieben von zehn Reisenden planen heuer mit dem privaten Pkw wegzufahren. Familien mit Kindern nutzen signifikant öfter den privaten Pkw für ihre Sommerurlaube - konkret 79%.

Alleinreisende nutzen nur halb so oft das Auto, dafür jeder Zweite, der allein unterwegs ist, die Bahn", wertet die ÖAMTC-Expertin die Umfragedaten aus. Österreicher, die mehrmals verreisen, nutzen statt dem Auto auch eher das Flugzeug (13%) und die Bahn (10%).

Reisebudget fast unverändert

Zwei Drittel der Befragten haben angegeben, ein ähnliches Budget wie üblich einzuplanen. Das mittlere Urlaubsbudget für den Sommer 2022 liegt bei ca. 1.000 EUR pro Kopf. Reisende über 60 Jahren haben dabei ein überdurchschnittliches Budget (mit + 242 EUR), während Familien mit Kindern mit ca. 200 EUR pro Kopf weniger, im Vergleich zum Bevölkerungsschnitt, auskommen müssen. "Auch wenn die Mehrheit gleich viel Geld wie üblich für den Urlaub zur Verfügung hat, geben 53% der Personen, die keine Urlaubspläne haben oder noch unschlüssig sind, finanzielle Gründe dafür an.

Jeder Dritte nennt Corona als Grund nicht zu verreisen", so die Touristikerin. Spannend bleibt, ob sich die aktuellen Preisentwicklungen bis zum tatsächlichen Reisezeitpunkt auf die Budgetplanung der Urlaubswilligen auswirken werden.

Reiseverhalten in Bezug auf Krisen

Die Corona-Pandemie hat das Reiseverhalten der letzten zwei Jahre stark geprägt und 2022 kamen neue Unsicherheiten hinzu. Nur zwei von zehn Reisenden haben vor, ihr Reiseverhalten zu verändern. Sie gaben an entweder spontaner zu verreisen, verstärkt in Österreich Urlaub zu machen oder eine Corona-Versicherung abzuschließen. "Die Zuversicht aller Reisefreudigen, dass der Sommerurlaub in der geplanten Form stattfinden kann, ist groß: Sieben von zehn sind (sehr) optimistisch, nur 6% pessimistisch", sagt die Touristik-Expertin.

ÖAMTC-Angebote: Planung, Reisen & Absicherung

Planung: Infos zu noch geltenden Coronamaßnahmen für alle Länder Europas sowie zu den Rückreisebestimmungen Österreichs im ÖAMTC Urlaubsservice unter www.oeamtc.at/urlaubsservice.

Infos zu noch geltenden Coronamaßnahmen für alle Länder Europas sowie zu den Rückreisebestimmungen Österreichs im ÖAMTC Urlaubsservice unter www.oeamtc.at/urlaubsservice. Buchung: Reise-Angebote des ÖAMTC unter www.oeamtc.at/reisen

Reise-Angebote des ÖAMTC unter www.oeamtc.at/reisen Absicherung: ÖAMTC-Schutzbrief unter www.oeamtc.at/schutzbrief

