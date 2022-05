Studiosus: Zusatztermine für fünf kultimer-Reisen

Das kultimer-Angebot von Studiosus ist eine Mischung aus Event- und Themenreisen zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen auch zahlreiche Reisespecials zu Flora, Fauna und Kulinarik. Begleitet werden die Kulturtrips von speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleitern.

Für die nachfrage stärksten Eventtrips & Kulturreisen bietet Studiosus nun Zusatztermine an. So gibt es beispielsweise mehr Auswahl für die Reisen "Eisenach: Tannhäuser auf der Wartburg“, „Schlösser und Kunstschätze in Dänemark“ und „Mondrian und Picasso in Basel“.

Die kultimer-Zusatztermine auf einen Blick:

Mondrian und Picasso in Basel, 30.6. – 3.7.2022

Schlösser und Kunstschätze in Dänemark, 15.7.–22.7.2022

München & das blaue Land, 1.8.–4.8.2022

Chopin-Festival in Marienbad, 12.8.–16.8.2022

Eisenach: „Tannhäuser“ auf der Wartburg, 8.10.–11.10.2022

Wie bei Studiosus üblich, werden auch bei den Kulturtrips aus dem kultimer die Emissionen aller Flüge, des Transports und der Hotelunterkunft mit Verpflegung durch Investitionen in Klimaschutzprojekte kompensiert, wodurch Studiosus-Gäste besonders klimaschonend unterwegs sind.

Mehr Informationen zu diesen und allen anderen kultimer-Reisen unter: www.kultimer.com (red)