Jamaika stellt Lockerungen & neue Hotels vor

Mitte April 2022 hatte die jamaikanische Regierung weitreichende Lockerungen der nationalen COVID-19 Bestimmungen beschlossen. So müssen Besucher für die Einreise nach Jamaika seit dem 16. April keinerlei COVID-19-Test (PCR- oder Antigen-Test) mehr vorlegen.

Auch das Tragen von Masken in geschlossenen öffentlichen Räumen ist auf der Insel des Reggaes nicht länger vorgeschrieben. Kurz zuvor waren bereits das Gesetz zum Katastrophenrisikomanagement sowie die Bestimmungen zu Ausgangssperren aufgehoben worden.

Personen, die nach Jamaika einreisen möchten, müssen nun nur noch das C5-Formular der Einwanderungsbehörde/Zollbehörde ausfüllen, das online unter enterjamaica.com abgerufen werden kann sowie in Papierform auf dem Hinflug von der Flugzeug-Crew ausgeteilt wird.

"Investitionsklima boomt"



Trotz der Herausforderungen, mit denen die jamaikanische Tourismusbranche während der Pandemie konfrontiert war, betonte Tourismusminister Edmond Bartlett, dass das Investitionsklima boomt und Jamaika gerade die größte Hotel- und Resort Entwicklungsexpansion in einem einzigen Jahr erlebt.

"Es werden insgesamt 2 Mrd. USD investiert, um in den nächsten fünf bis zehn Jahren 8.500 Zimmer in Betrieb zu nehmen und etwa 24.000 Teilzeit- und Vollzeitarbeitsplätze sowie mindestens 12.000 Arbeitsplätze für Bauarbeiter zu schaffen", erläuterte er.

Neue Hotel- und Resort

Im Bau befinden sich derzeit das Princess Resort mit 2.000 Zimmern in Hanover, fast 2.000 Zimmer in dem vielseitigen Hard Rock Resort, das aus drei weiteren Hotelmarken besteht, und knapp 1.000 Zimmer, die von der Sandals- und Beaches-Kette in St. Ann gebaut werden.

Darüber hinaus wird die Hotelinfrastruktur durch das Viva Wyndham Resort mit 1.000 Zimmern nördlich von Negril, das RIU Hotel in Trelawny mit etwa 700 Zimmern, das Secrets Resort in Richmond St. Ann mit etwa 700 Zimmern und das Bahia Principe, das von seiner Muttergesellschaft, der Grupo Piñero aus Spanien, massiv ausgebaut wird, verstärkt.

Weitere Informationen zu Jamaika unter: www.visitjamaica.com

sowie auf der deutschsprachige Facebookseite des Jamaica Tourist Board: www.facebook.com/VisitJamaicaDE/. (Red)