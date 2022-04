FH Wien: Literatur für den guten Zweck

Der österreichische Autor ist privat und beruflich seit vielen Jahren in Deutschland und Österreich unterwegs und beschreibt in humorvollen Erzählungen seine Erlebnisse in beiden Kulturen und Wesensarten. Dass ein Wort völlig entgegengesetzte Bedeutungen haben kann, der Amtsschimmel in beiden Ländern fröhlich wiehert und Corona so manche Verhaltensoriginalität noch verstärkt, sind nur ein paar der Eindrücke, die der langjährige Kommunikationsberater, Universitätsdozent, Journalist und nun auch Autor in seinem Buch augenzwinkernd beschreibt.

Betrachtung der österreichischen und deutschen Wesensart

Erhältlich ist das Buch seit heute im Terminal 2 gleich beim Heinemann-Shop. Alle Erlöse kommen der Initiative Nachbar in Not und den Opfern des Ukraine-Kriegs zugute. Christian Moser war schon vieles: Lagerarbeiter, Tennislehrer, Politikberater, Radio- und Fernsehmacher, Universitätsdozent sind nur ein Bruchteil seiner Tätigkeiten. Nur Wirt war er noch nie. Seit vielen Jahren ist der erfahrene Kommunikationsberater nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in Deutschland aktiv und berät Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Bei seinen zahllosen Reisen und Aufenthalten vor allem in Berlin, Hannover und Wien hat er viel erlebt – und das humorvoll niedergeschrieben. In seinem vor kurzem erschienenen Erstlingswerk „Unter Deutschen“ erzählt er augenzwinkernd in Geschichten und Anekdoten, was die Österreicher von ihren deutschen Nachbarn trennt, aber auch verbindet. Denn während man in Deutschland sagt: „Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos“, heißt es hierzulande: „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“ Mit diesen und weiteren Erzählungen bringt er die Leserschaft des Öfteren zum Schmunzeln.

Erlöse für Ukraine-Opfer

Geschichten, die sich auch der Flughafen Wien und der deutsche Duty Free-Betreiber Gebr. Heinemann in ihrer langjährigen und stets sehr guten Zusammenarbeit erzählen können. So hat man sich entschieden, das gerade neu erschienene Buch als Gratisexemplar für einen guten Zweck den Reisenden kostenlos anzubieten. Passagiere erhalten das Buch direkt am Ende des Heinemann-Shops im Terminal 2 – freiwillige Spenden werden vor Ort gerne angenommen und werden zur Gänze an Nachbar in Not für die Opfer des Ukraine-Krieges überwiesen. (red)