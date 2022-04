Amadeus bietet neues IBE-Konzept für's Smartphone

Amadeus hat eine neue Leisure Internet Booking Engine für die Online-Buchung von Pauschalreisen und Hotels entwickelt. Das neue IBE-Konzept "Amadeus Leisure IBE Advanced" setze dabei den Fokus auf die Optimierung der mobilen Nutzung per Smartphone und soll so die Angebotssuche für Buchenden einfacher, flexibler und transparenter gestalten. Der Einsatz der neuesten Cloud-Technologie ermögliche außerdem noch schnellere Antwortzeiten.

Das Online-Reiseportal Urlaubsguru als langjähriger Kunde wird die neue Lösung zuerst einsetzen.

„85% der Urlaubsguru Kunden buchen ihre Reise über ein mobiles Endgerät. Durch die Ausrichtung der Leisure IBE Advanced möchten wir die Kundenzufriedenheit und Conversion Rate bei der Buchung unserer Angebote erhöhen. Die sehr niedrigen Ladezeiten der IBE spielen dabei ebenfalls eine Rolle,“ so Daniel Marx, CEO von Urlaubguru.

„Als Pilotkunde konnten wir unsere langjährige Erfahrung und das Feedback unserer Nutzer in die Entwicklung der neuen IBE einfließen lassen. Wir sind überzeugt von dem neuen Konzept und hoffen, dass wir auch unsere Kunden davon begeistern können.“

Funktionen der neuen IBE

Im Zentrum der neuen IBE steht die sogenannte Bester-Preis-Box: Sie adressiert die Herausforderung für die Reisenden, die Angebotskonditionen zu vergleichen, indem sie mehr Übersichtlichkeit und Transparenz schafft. Neben den gängigen Suchparametern bietet die neue IBE Advanced dem Nutzer auf Hotelangebotsebene die Möglichkeit, die einzelnen Leistungsbestandteile bei Bedarf zu modifizieren.

So können die Unterkunfts- und Verpflegungsart, der Transfer, die gewünschten Flugzeiten und der Reiseveranstalter mit jeweils einem Klick geändert werden. Der Kunde sieht eine Übersicht der vakanzgeprüften Vergleichspreise für alle Optionen, so dass er sich leichter entscheiden und das für ihn beste Angebot auswählen kann.

„Wir freuen uns, dass unsere neue IBE Advanced mit Urlaubsguru als einem der reichweitenstärksten Online-Reiseportale in Deutschland an den Start geht. Unser Ziel ist es, dass Reisende einfach und schnell das für sie passende Angebot finden, indem wir ihm eine klare Übersicht, Preistransparenz und gute Bedienbarkeit für mobile Geräte bieten. Die Basis dafür ist eine zu 100% nutzerzentrierte Produktentwicklung, die auch in Zukunft durch regelmäßige User-Tests kontinuierlich verifiziert wird“, sagt Uta Martens von Amadeus. (red)