Lernidee präsentiert neuen LI Reisen-Katalog 2022

Lernidee Erlebnisreisen stellt das neue LI-Reiseprogramm für 2022 mit ausgewählten Aktiv- und Rundreisen in den Zielgebieten Nord- und Osteuropa sowie Zentral- und Ostasien vor.

Details zu den LI-Reisen

Um ein gutes Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu können, wird auf LI-Reisen bevorzugt in Hotels der 3– bis 4-Sterne-Kategorie übernachtet sowie in der Regel in Reisebussen bzw. Linienzügen gereist. Die Reiseleitung liegt in der Hand von qualifizierten Deutsch sprechenden Reiseleitern, die jeweils aus den bereisten Ländern stammen und somit authentische Hintergrundinformationen und echte Einblicke vermitteln.

Das Programm gliedert sich dabei in zwei Themenschwerpunkte: Aktivreisen und Rundreisen.

Aktivreisen 2022

Die Aktivreisen legen einen Schwerpunkt auf Bewegung, wie der Name verspricht: Die Gastländer werden mit leichten Aktivitäten wie kurzen Wanderungen oder Radtouren auch abseits der großen Sehenswürdigkeiten erkundet. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um den Spaß an etwas Bewegung zwischendurch - mit der Möglichkeit, gleichzeitig Land und Leute besser kennenzulernen.

Reisebeispiele: Das Baltikum zu Fuß und per Rad erleben Teilnehmende auf der 10-tägigen Reise Lettland und Estland aktiv ab 1.895 EUR. Gleich drei Unesco-Welterbestätten in 10 Tagen werden per Pedes auf der Reise Albanien aktiv ab 1.650 EUR erkundet, während die großartigen und für viele nur wenig bekannten Landschaften des Großen Kaukasus auf der Reise Georgien aktiv (ab 1.395 EUR) acht Tage lang im Mittelpunkt stehen.

Rundreisen 2022

Bei den Rundreisen gilt, einen umfassenden Einblick in die bereiste Region zu bekommen. Dafür eignen sich Züge als Transportmittel bestens: 2022 finden sich dank der Zusammenarbeit mit der neuen Lernidee-Marke bahnurlaub.de gleich zwei neue Schweiz-Reisen im Programm.

Reisebeispiele: Im Glacier und Bernina Express geht es in acht Tagen (ab 2.395 EUR) von Basel aus zu den Höhepunkten der Schweiz. Eine spektakuläre Reise durch die Schweiz verspricht die gleichnamige achttägige Reise, die Zug, Postauto und Schiff ab 2.560 EUR kombiniert. Ein echter Geheimtipp ist die legendäre Seidenstraße in Linienzügen: Gleich vier orientalische Städte aus 1001 Nacht werden in elf Tagen miteinander verknüpft, während man auf den Fahrten dazwischen in engen Austausch mit den Bewohnern Usbekistans kommt (ab 2.295 EUR).

Weitere Reisen, Informationen und Termine finden sich im neuen LI-Katalog, der direkt bei Lernidee unter www.lernidee.de/partner oder via Infox angefordert werden kann. (red)