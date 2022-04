Corps Touristique wächst weiter

Zu dem traditionellen österreichischen Reiseveranstalter zählen bekanntlich Raiffeisen Reisen, GEO Reisen sowie Best4Travel und Austrian Cruise Center. Die Marken bieten von begleiteten Kultur-, Städte- und Erlebnisreisen, individuell ausgearbeiteten Gruppenreisen und Incentive-Reisen über hochqualitative maßgeschneiderte Privatreisen bis hin zu Fanreisen und Kreuzfahrten eine große Bandbreite an Reisemöglichkeiten.

"Die Zusammenarbeit mit Corps Touristique ist eine einzigartige Gelegenheit das Know How und die Detailkenntnisse der zugehörigen Länder nutzen zu können. Wir als weltweiter Reiseveranstalter schätzen die Unterstützung und die Erfahrungen der Mitglieder von Corps Touristique um für unsere Gäste tolle und einzigartige Reiseprogramme zusammenstellen zu können", freut sich Jörg Redl, Raiffeisen Reisen.

"Wir freuen uns Raiffeisen Reisen als einen sehr wichtigen und geschätzten Reiseveranstalter in Österreich unter unseren Mitgliedern begrüßen zu dürfen. Mit Jahrzehntelanger Erfahrung in der Reisebranche, als Produzent eigener Urlaubsreisen wie Gruppen- und Incentive Reisen, Kundenbindungsreisen und professionelle Studienreisen und Vermittler von Urlaubsreisen anderer Reiseveranstalter, ist Raiffeisen Reisen für Corps Touristique Austria und seine Mitglieder ein wertvoller Partner und wir bedanken uns für die neue Zusammenarbeit und den Austausch in Rheine unserer Mitglieder",