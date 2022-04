A-ROSA gibt Preisversprechen für 2022

Alle Gäste erhalten somit die nötige Planungssicherheit und können zum ausgeschriebenen Preis ihre A-ROSA Reise 2022 buchen. Dabei profitieren sie auch weiterhin von den umfangreichen Jubiläumsangeboten mit einer Ersparnis von bis zu 500 EUR p.P. Alle Familien dürfen sich auch in dieser Saison wieder auf den A-ROSA Kids Club in den Ferienzeiten freuen und darüber, dass Kinder bis 15 Jahre in Begleitung der Erziehungsberechtigten kostenfrei mitreisen. (red)

"Wir freuen uns sehr, dass wir Anfang März planmäßig in die Saison gestartet sind und in diesem Jahr wieder die gesamte A-ROSA Flotte in Fahrt bringen werden. Die Gäste haben vertrauensvoll ihren wohlverdienten Urlaub an Bord unserer Schiffe gebucht und wir werden ihnen auch weiterhin eine unvergessliche Zeit bereiten. Daher haben wir uns entschieden, die gestiegenen Preise für Treibstoffe nicht auf die Gäste umzulegen und werden die Reisepreise in der gesamten Saison halten", so das Preisversprechen von CEO Jörg Eichler.