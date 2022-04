Schweiz Tourismus lädt zum Live Workshop ein

Die "Switzerland Travel Experience" findet am Mittwoch, 4. Mai im Hotel SO/ Vienna (Praterstraße 1, 1020 Wien) von 09:30 - 14:00 Uhr statt. Dabei können die Teilnehmer nicht nur mit interessanten Infos über den charmanten Nachbarn und die Vielzahl an Erlebnissen die Gäste in der Schweiz erleben können - besonders mit den zahlreichen Bahnen - nach Hause gehen, sondern vielleicht auch mit einem tollen Preis.

Folgende Schweizer Partner stehen für Infos und Gespräche beim Workshop und beim anschließenden Lunch zur Verfügung:

Aletsch Arena

Bern Welcome

Jungfraubahnen

Montreux Oberland Bahn

Pilatus Bahnen

Rhätische Bahn

Rigi Bahnen

St.Gallen-Bodensee Tourismus

Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV)

Swiss Travel System

Switzerland Travel Centre

Verkehrshaus der Schweiz

Zermatt Bergbahnen

Anmeldung: zum Live Workshop HIER

Für weitere Infos: martin.braeuer@switzerland.com

(red)