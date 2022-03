Neue Chefin für KLM

Rintel ist keine Unbekannte bei KLM und war – bevor sie zu NS kam – 15 Jahre lang in verschiedenen Positionen für die Fluggesellschaft tätig, darunter Operations, Vertrieb und Marketing bei KLM und Air France-KLM.

Gemäß der beabsichtigten Nominierung wird Marjan Rintel die Nachfolge von Pieter Elbers antreten, der zum 1. Juli als Präsident und CEO zurücktreten wird. Elbers wird für eine Übergabe an seine Nachfolgerin sorgen. Der Vorstand von Air France-KLM hat der Nominierung zugestimmt. Cees 't Hart, Vorsitzender des Aufsichtsrats, zur einstimmigen Nominierung: „Wir freuen uns sehr, dass Marjan am 1. Juli als CEO an Bord kommt. Mit ihrer breiten Management-, Handels- und Betriebserfahrung bringen wir eine Mitarbeiterin ein, die der Belegschaft nahe steht und zusammen mit ihrem Team die Zukunft von KLM als kundenorientiertes, nachhaltiges und finanziell gesundes Unternehmen weiter gestalten wird. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Branchenkenntnis, ihr Netzwerk und ihre Erfahrung im politischen Raum dazu beitragen werden.“ Ben Smith, CEO von Air France-KLM: „Ich freue mich sehr, Marjan als neue CEO von KLM in unserem Team willkommen zu heißen. Ich weiß, dass es Marjan gelingen wird, KLM noch stärker zu machen, indem sie weiter auf den Stärken der Gruppe aufbaut.“

Große Herausforderung

„Ich fühle mich geehrt, zu KLM zurückzukehren und die Position von Pieter zu übernehmen. Seine 30-jährige Erfolgsbilanz ist beeindruckend. Unter Pieters Führung hat KLM seinen Weg nach oben gefunden und ich werde diesen Kurs fortsetzen. Die Luftfahrt befindet sich in Zeiten großer und komplexer Herausforderungen. Ich bin der Meinung, dass ein einheimisches niederländisches Unternehmen wie KLM eine wichtige Rolle bei diesen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen spielen muss. Diese Rolle erfolgreich auszufüllen, wird vom ersten Tag an meine Priorität sein“, so die designierte Presidentin Marjan Rintel.

Der Betriebsrat von KLM wurde um seinen Rat bezüglich der beabsichtigten Ernennung von Marjan Rintel als Statutory Director von KLM gebeten. Die Nominierung für die Ernennung wird den Aktionären auf einer zu diesem Zweck anberaumten außerordentlichen Hauptversammlung zur Genehmigung vorgelegt.