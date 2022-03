Luxusreisemesse loop verlässt erstmalig den DACH-Markt

Um der Luxusreisebranche in diesem Jahr mehr Planungssicherheit zu geben, entschied sich der Veranstalter Lobster Experience für einen Austragungsort außerhalb des DACH-Marktes.

Im sonnigen Cascais in Portugal öffnen sich vom 3. bis 9. April 2022 die Türen für die loop leisure spring sowie für die loop MICE spring. Beide Formate dauern jeweils drei Tage und schließen nacheinander an. Rund 180 internationale Aussteller treffen in dieser Zeit auf 185 Einkäufer aus den deutschsprachigen Märkten. Die loop wird traditionell von Abendevents umrahmt, damit auch ausreichend Netzwerkmöglichkeiten bestehen und zugleich Inspiration und Entspannung vom Messealltag gewährleistet ist. Pro Messetag absolvieren die TeilnehmerInnen bis zu 24 Einzelgespräche, die vorab terminiert werden.

Mehrwert durch Fam-Trips

loop ist mehr als nur eine Messe, sie bringt auch Mehrwert für ReiseeinkäuferInnen durch pre und post Fam-Trips. So finden direkt vor und nach der loop Fam-Trips zu verschiedenen Luxushotels in Portugal statt, bei denen eigene Produkterfahrungen und Kontakte gesammelt werden. Zu den Anbietern zählen beispielsweise das Pine Cliffs Resort, das Vila Vita Parc Resort & Spa, das Anantara Vilamoura Algarve Resort, das Savoy Signature oder auch das Martinhal Sagres. Alle Infos zur loop sowie alle zusammenhängenden Veranstaltungen für 2022 auf www.loop-luxury-fair.com