Saudi-Arabien: Visa-on-arrival wieder verfügbar

Dieser Schritt erfolgt zwei Wochen nach der Aufhebung aller Covid-bezogenen Einreisebeschränkungen und bringt Saudi-Arabien wieder auf das Niveau der Offenheit vor der Pandemie. BürgerInnen aller Länder, die im Besitz eines der drei Visa sind und mit einer der nationalen Fluggesellschaften des Landes - Saudi, Flynas oder Flyadeal - reisen, können nun bei ihrer Ankunft in Saudi-Arabien ein 12-monatiges Touristenvisum erhalten, ohne dass sie vorher einen Antrag stellen müssen. BürgerInnen aller Länder, die für das 2019 eingeführte E-Visum-Programm in Frage kommen, können ebenfalls ein Visum bei der Ankunft erhalten, unabhängig von der Fluggesellschaft, mit der sie reisen. BesucherInnen müssen eine Covid-19-Versicherung abschließen, die sie an jedem der internationalen Flughäfen Saudi-Arabiens erhalten können.

Impfung oder Test nicht notwendig

Am 6. März kündigte Saudi-Arabien die Aufhebung aller Reisebeschränkungen an, die zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie verhängt worden waren. BesucherInnen Saudi-Arabiens müssen für die Einreise keinen Nachweis über eine Impfung oder einen PCR-Test mehr vorlegen. Die rote Liste der Länder, die nicht einreisen dürfen, wurde abgeschafft. Die institutionellen Quarantänevorschriften wurden vollständig abgeschafft, und die Vorschriften zur sozialen Distanzierung wurden aufgehoben. Masken sind nur noch an geschlossenen öffentlichen Plätzen erforderlich. (red)