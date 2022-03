LOT: Rückkehr nach Indien

Zu beiden Verbindungen bestehen günstige Anschlussflüge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie auf allen Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines auch auf den Verbindungen nach Delhi und Mumbai moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 787 mit einer Drei-Klassen-Konfiguration ein: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Flüge nach Indien, einem der am schnellsten wachsenden Zukunftsmärkte, endlich wieder aufnehmen. Die Verbindung stärkt die Zusammenarbeit zwischen Polen und Indien sowie den Reiseverkehr in dieses faszinierende Land. Umgekehrt erhalten unsere indischen Fluggäste mit der Wiederaufnahme dieses Service die Möglichkeit, über Warschau bequem zu vielen Zielen in Europa und Nordamerika zu reisen“, sagte Rafal Milczarski, President of the Management Board von LOT Polish Airlines.

Engagement in Indien

Die Flüge des Mitglieds der Star Alliance von Warschau nach Delhi finden zunächst dreimal pro Woche jeweils dienstags, donnerstags und sonntags statt. Ab dem 2. Mai 2022 erhöht sich die Frequenz auf wöchentlich fünf Flüge (montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags). Der Flug LO-071 startet dabei in Warschau um 18:25 Uhr und erreicht Delhi am Morgen des nächsten Tages um 6:00 Uhr. Zurück geht es mit LO-072 um 8:00 Uhr ab Delhi mit Landung in Warschau um 13:10 Uhr am gleichen Tag. Darüber hinaus startet LOT Polish Airlines erstmals auch nach Mumbai. Die polnische Fluggesellschaft bedient die westindische Millionenmetropole ab dem 31. Mai 2022 zweimal pro Woche (jeweils dienstags und samstags). Flug LO-075 startet in Warschau um 15:40 Uhr und landet am kommenden Morgen um 2:45 Uhr an seinem Ziel. Auf dem Rückweg findet der Abflug von LO-076 um 8:45 Uhr statt mit Ankunft in Warschau um 13:40 Uhr am gleichen Tag. (red)