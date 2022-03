Studiosus: Restart der Israel-Reisen

Die erste Studiosus-Gruppe bereist vom 12. bis 26. März das Land und macht u. a. Station in Tel Aviv, Jerusalem, am See Genezareth und am Toten Meer. Ebenfalls im Programm: ein Besuch einer palästinensischen Familie in Bethlehem.

Weitere Israel-Reisen von Studiosus folgen ab dem 26. März. Insgesamt hat der Veranstalter sieben Israel-Angebote im aktuellen Programm, darunter auch eine smart & small-Reise in kleiner Gruppe und eine Eventreise aus dem kultimer-Angebot.

Israel kompakt: Das Heilige Land in acht Tagen

Neben der zweiwöchigen „Großen Israelreise“ hat Studiosus auch eine kompakte Tour im Programm. Die Studiosus-Reise „Das Heilige Land“ bietet in acht Tagen einen Überblick über die Highlights des Landes – von der hippen Metropole Tel Aviv bis hin zur heiligen Hauptstadt dreier Weltreligionen: Jerusalem.

Preisbeispiel: Die kompakte Tour ist inklusive Flug, Transfers, Rundreise mit Hotelübernachtungen, Halbpension sowie der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 2.095 EUR p.P. im Doppelzimmer buchbar. Nächste Termine: 2. bis 9. April, 9. bis 16. April und 23. bis 30. April 2022.

Weitere Informationen:

Durch CO2e-Kompensation aller Flüge, Bus- und Bahnfahrten sowie der Unterkunft inklusive der Verpflegung sind alle Studiosus-Reisen klimaschonend.

Das umfassende Sicherheits- und Hygienekonzept von Studiosus ist hier abrufbar:www.studiosus.com/service/wichtige-informationen/corona-schutz-bei-studiosus

