MSC: Individuelle Landgänge wieder möglich

Seit dem Restart der Reederei im August 2020 konnten Gästen im Rahmen der MSC Cruises Safe Bubble in den meisten Destinationen auch wieder an Landausflügen teilnehmen - allerdings waren diese bisher ausschließlich in geschlossenen Gruppen möglich.

Ab 1. April 2022 können Reisende nun auch wieder in allen Destinationen individuelle Landgänge unternehmen. Natürlich ist dies auch weiterhin abhängig von den Anforderungen und Bestimmungen der lokalen Behörden an Land, mit denen sich MSC Kreuzfahrten konstant im Austausch befindet.

Kreuzfahrten ab New York

Weitere erfreuliche Neuigkeiten gibt es für Fans der Stadt die niemals schläft: MSC Kreuzfahrten wird erstmals ab April 2023 ein ganzjähriges Kreuzfahrtprogramm mit der MSC Meraviglia ab New York City anbieten.

Gute internationale Fluganbindung machen die US-Metropole zudem zum idealen Ausgangspunkt für ein verlängertes Vor- oder Nachprogramm, um die Einzigartigkeit und Vielfalt dieser Megacity hautnah zu erleben. (Red)