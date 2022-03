ITB zieht positives Resümee für Kongress & Digital Business Day

Die weltweit führende Tourismusmesse zeigt sich zum Abschluss des digitalen ITB Berlin Kongresses und Digital Business Days mit den diesjährigen Formaten überaus zufrieden.

ITB Berlin Kongress

Der dreitätige ITB Berlin Kongress umfasste mehr als 100 Online-Sessions mit über 220 Experten aus der Branche. Insgesamt 60.700 Teilnehmer verzeichnete der größten Fachkongress der Branche an den drei Tagen im Veranstaltungszeitraum. Darüber hinaus präsentierte sich das Format, dessen Panels überwiegend auf Englisch stattfanden, überaus international: Rund 53% der Zuschauer kamen aus dem Ausland, die sich aus insgesamt 125 Ländern zuschalteten.

Inhaltlich orientierte sich der Branchen Think Tank an den wichtigen Themen Zukunft & Resilienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Was der aktuelle Krieg in der Ukraine für den internationalen Tourismus bedeutet, wurde ebenfalls in zahlreichen Sessions thematisiert. Ergänzt wurde der Kongress durch einen zweiten Streaming-Kanal für Pressekonferenzen und Aussteller-Präsentationen, die ebenfalls rege von den Teilnehmenden verfolgt wurden.

ITB Kongress zum Nachschauen: Fast alle Videos vom ITB Berlin Kongress 2022 sind ab sofort auch auf dem YouTube-Kanal der ITB Berlin als Video-on demand verfügbar.

Digital Business Day

Ähnlich positiv falle der Rückblick auf den Digital Business Day aus, auf dem sich Einkäufer, Medien und Anbieter komprimiert an einem Event-Tag auf einer matching-basierten Networking-Plattform miteinander vernetzten. Hierbei verzeichnete die ITB Berlin mehr als 2.500 Teilnehmende aus 96 Ländern. Wie auch schon beim Kongress war die Teilnehmerzahl ausgesprochen international mit einem Anteil von 78% an internationalen Einkäufern und Anbietern.

"Ich freue mich, dass unsere digitalen Formate so gut angenommen wurden,“ kommentiert David Ruetz, Head of ITB Berlin. "Die ITB Berlin ist und bleibt die führende Plattform der Branche – im kommenden Jahr werden wir die Community wieder live bei uns in Berlin begrüßen, wobei wir alles, was wir an hybriden und digitalen Formaten erproben konnten, einfließen lassen werden.“

Fokusthemen der ITB

Eines der Highlights des ersten Kongresstages umfasste die Keynote von Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck, der mit seiner Live-Teilnahme auch den hohen politischen und wirtschaftlichen Stellenwert der ITB Berlin und der Branche verdeutlichte. Unter dem Fokusthema von Zukunft & Resilienz beschäftigten sich zahlreiche Experten mit Fragen des Technologie-Einsatzes, der Vermeidung von erneutem Overtourism sowie den Herausforderungen durch Personalsuche und Fachkräftemangel.

Themen wie beispielsweise der Einsatz von KI, Neuerungen im Bereich von Payment sowie zielgruppenspezifisches Marketing mit Hilfe von Daten-Analysen wurden im eTravel-Track am zweiten Tag diskutiert.

Der dritte Tag thematisierte Umweltschutz und CO2-Reduzierung, stellte aber auch richtungsweisende Initiativen in puncto Diversität und Menschenrechte vor oder lieferte Best Practice-Beispiele, wie die Branche Geflüchteten helfen kann.

ITB Berlin geht in die Verlängerung

Auch nach den beiden Auftakt-Formaten der diesjährigen ITB Berlin ist im März keineswegs Schluss. Im Lauf dieses Jahres plant die weltweit führende Tourismusmesse erstmalig eine B2B Netzwerkeventserie im europäischen Ausland.

Im Jahr 2023 soll die ITB Berlin dann wieder ab dem 7. März live in der Bundeshauptstadt stattfinden. Den Auftakt bildet die traditionelle Eröffnungs-Gala, die die weltweit führende Reisemesse gemeinsam mit dem Gastland Georgien am Vorabend des ITB-Starts ausrichtet. (Red)