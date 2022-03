Kneissl: CO2-Kompensation unterstützt Trinkwasser-Projekt in Uganda

Im Jahr 2021 wurden bei allen Kneissl Reisen Flüge, Busfahrten und Transfers mit der Boku CO2-kompensiert - mit einem überaus erfreulichen Ergebnis: 1.932 Tonnen CO2 generierten 39.000 EUR an Kompensationszahlung, die dem Projekt „Sauberes Trinkwasser in Soroti, Uganda“, zugutekommen.

Was kann man damit bewirken? Viel, sehr viel! Die Reiselust der Kneissl-Kunden ermöglicht über 9.000 Menschen in Soroti über ein Jahr sauberes Trinkwasser.

Kneissl-Kunden und solche, die es werden wollen, wird es sicher freuen, dass ihre Reisen somit zur Förderung eines tollen Projekts beitragen - und das ohne Zusatzkosten, denn: diese freiwillige Ökoabgabe ist bereits im Reisepreis inkludiert.

Trinkwasserprojekt in Soroti

Bei Klimaschutzprojekten wird nicht nur das Ziel der CO2-Kompensation verfolgt, sondern auch ein positiver Impact für die lokale Bevölkerung angestrebt. Durch die Verwendung von WADI wird das Wasser durch solare Wasserdesinfektion trinkbar gemacht. Dies reduziert die Abholzungsrate, da nun kein Brennholz für das Abkochen des Wassers benötigt wird, entlastet werden vor allem Frauen und Mädchen. Und auch Atemwegsbeschwerden und Lungenkrankheiten bedingt durch die offenen Feuerstellen in Innenräumen werden reduziert.

Die lokale NGO "Water School Uganda" führt zudem Schulungen zur Verwendung von WADI und zu Hygienemaßnahmen durch und baut entsprechende Sanitäranlagen. Kneissl Touristik kooperiert mit dem BOKU Kompetenzzentrum für Klimaneutralität, das Projekt in Soroti/Uganda wird von HELIOZ durchgeführt.

Auch 2022 werden Flug, Bus, Transfer jeder Kneissl-Reise CO2-kompensiert – und damit das Trinkwasserprojekt in Soroti unterstützt.

