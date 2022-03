Arubas Signature Experiences

Mit seinen rund 180 Quadratkilometern ist das One Happy Island zwar relativ klein, steckt aber dennoch voller Innovationen, ein Beispiel dafür sind die Aruba Signature Experiences. Das Programm der Aruba Tourism Authority richtet sich an alle aufstrebenden oder bereits etablierten Unternehmer, die eine neue Idee auf den Markt bringen möchten. Die ausgewählten Erlebnisse werden dann mit verschiedenen Werbe- und Marketingmaßnahmen ins Rampenlicht gerückt, sodass sie zu einer festen Instanz auf der Insel werden können. Zwei Erlebnisse haben sich bereits etabliert:

Picnic Aruba

Aruba besticht mit endlosen Sonnentagen, einzigartiger Natur und samtweichen Stränden: Die idealen Voraussetzungen für ein romantisches Picknick in traumhafter Kulisse. Der persönliche und individuelle Picknick-Service von Picnic Aruba sorgt sowohl für die ideale kulinarische Untermalung als auch das passende Set-up – ob verspieltes Tipi im Boho-Stil oder klassischer Aufbau mit Picknick-Tisch. Der Picknickkorb ist prall gefüllt mit frischen und gesunden Snacks und Drinks. Egal ob zum Frühstück, Mittagessen oder Schlemmen im Sonnenuntergang: Jedes Picknick ist so individuell wie die Urlauber selbst und wird nach den Wünschen der Gäste zusammengestellt. Wer diesen Moment für immer festhalten möchte, kann außerdem einen professionellen Fotografen dazu buchen. Alternativ können die Speisen auch „to go“ in einem Picknick-Korb im Hotel oder Apartment entgegengenommen und für die nächste Erkundungstour über die Insel eingepackt werden.

Salty Hikes

Für Aktivurlauber und Wanderfans stellen die Touren von Salty Hikes die optimale sportliche Aktivität dar, um Arubas versteckte Pfade kennenzulernen. Bei geführten Wanderungen mit dem lokalen Guide Ricardo können Abenteurer die südliche Küste Arubas erkunden und gleichzeitig viel über die Geschichte und Kultur der Insel erfahren. Die Tour beginnt in San Nicolas, der Stadt des Sonnenaufgangs. Von dort geht es zum Gipfel des Sero Colorado, hinunter zur Südspitze Arubas, entlang der versteckten Mini-Naturbrücke mitten durch die verschiedenen vulkanischen Felsformationen. Nach rund 1,5 Stunden geht es zurück nach San Nicolas. Wer sich nach der Wanderung eine Abkühlung wünscht, kann am nahe gelegenen Rodgers Beach oder Baby Beach in das Karibische Meer hüpfen oder die hippen Cafés in San Nicolas erkunden.

Weitere exklusive Erlebnisse