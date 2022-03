Katar: Zehn unbekannte Fakten

Der Countdown für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ läuft. Es ist das erste Mal, dass das weltweit größte Fußballturnier im Nahen Osten ausgetragen wird. Die Fans werden täglich mindestens zwei Spiele live verfolgen können, denn die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ wird die bisher komprimierteste Veranstaltung des Turniers sein.

„Reisende finden in Katar das Beste des Nahen Ostens an einem Ort, mit einer Vielzahl von aufregenden Abenteuern und Aktivitäten, von denen sie bisher nichts wussten. Wir ermutigen alle Besucher und Fußballfans, die nach Katar kommen, unser Land auch jenseits der Fußballspiele zu erkunden, denn es ist für jeden Reisetyp und jedes Budget etwas dabei“, Berthold Trenkel, Chief Operating Officer von Qatar Tourism.

1. Sicherstes Land der Welt

Besucher, die großen Wert auf Sicherheit legen, können sich darauf verlassen: Katar hat mit seiner geringen Kriminalitätsrate kaum Sicherheitsprobleme. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde Katar 2022 vom Numbeo Crime Index wieder als das international sicherste Land eingestuft. Zudem stufte Numbeo Doha als die zweitsicherste Stadt der Welt ein.

2. Antiker Ursprung

Während der heutige Staat Katar in gewisser Hinsicht eine moderne Schöpfung ist, so reichen die historischen Zeugnisse der Halbinsel bis in die Antike zurück, als der römische Schriftsteller Plinius der Ältere die Einwohner in Anlehnung an eine lokale Siedlung als „Catharrei“ bezeichnete. Ptolemäus, der antike Mathematiker, Astronom und Geograph, fertigte daraufhin eine Karte an, auf der die Halbinsel als „Catara“ bezeichnet ist und die in der Nationalbibliothek von Katar aufbewahrt wird. Diese Schreibweise hielt sich jahrhundertelang, bevor die ersten Einträge zu „Katara“ und „Katar“ in den Tagebüchern der portugiesischen Entdecker auftauchten.

3. Faszinierendes Erbe

Die ersten Belege für eine dauerhafte menschliche Besiedlung in Katar stammen aus dem sechsten Jahrtausend vor Christus. In Katar konzentrieren sich die Fundstätten aus der Bronzezeit auf die Region Al Khor, wo die Insel Jazirat bin Ghannem, die als „Purpurinsel“ bekannt ist, ein wichtiges Handelszentrum für Purpurfarbstoffe war. Die Industrie florierte im zweiten Jahrtausend v. Chr., als Purpur zur überaus teuren königlich-römischen Farbe avancierte, die von Kaisern getragen wurde. Der Farbstoff wurde in großen Mengen aus Meeresschnecken extrahiert. Heute fahren Besucher mit dem Kajak durch den Mangrovenwald der Insel und genießen von den Felsen aus einen herrlichen Blick auf den Sonnenuntergang.

4. Wo der Sand auf das Meer trifft

Katar ist einer der wenigen Orte auf der Erde, wo die Wüste auf das Meer trifft. Am spektakulärsten sind die Dünen bei Khor Al Adaid, auch als Binnenmeer bekannt, wo sich ein einzigartiges Ökosystem entwickelt hat, in dem Flamingos, Schildkröten, Füchse und das Nationaltier des Landes, die Arabische Oryx, leben. Besucher können gegen eine geringe Gebühr einen Ausflug zum Binnenmeer buchen und dazu eine aufregende Dünenfahrt in einem Geländewagen unternehmen, um abseits der ausgetretenen Pfade ans Ziel zu gelangen.

5. Beliebt bei den größten Fischen der Welt

Katar ist jedes Jahr Heimat für eine der weltweit größten Walhai-Ansammlungen. Die Haie tauchen von April bis September vor der nordöstlichen Küste des Al Shaheen Meeresschutzgebietes auf. Diese majestätischen Wasserbewohner, die oft auch als „sanfte Riesen“ bezeichnet werden, sind seit 2002 vom Aussterben bedroht. Walhaie sind die größten Fische der Welt und können bis zu 20 Meter lang werden.

6. Zentrum für nachhaltige Projekte

Seit dem Zuschlag für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft vor über einem Jahrzehnt ist Nachhaltigkeit in Katar ein fester Bestandteil neuer Großprojekte. Im Zentrum von Doha finden Sie die Café-gesäumten Straßen von Msheireb, dem ersten nachhaltigen Stadterneuerungsprojekt auf dem Globus. Das Herzstück der Weltmeisterschaft wird die 45 Mrd. US-Dollar teure Stadt der Zukunft sein, Lusail City, die größte nachhaltige Entwicklung, die in Katar je durchgeführt wurde, mit einer Vielzahl interessanter Gebäude (der Höhepunkt davon sind die bald eröffnenden Katara Towers) und innovativer umweltfreundlicher Ideen. Die Fußballstadien, die für die Veranstaltung gebaut werden, wurden besonders nachhaltig konzipiert und die gesamte WM wird CO₂-neutral sein. Das Stadion 974 zum Beispiel wurde aus wiederverwendeten Frachtcontainern errichtet und wird nach dem Ende des Turniers vollständig demontiert.

7. Längster Radweg der Welt

Sport und öffentliche Gesundheit haben in Katar oberste Priorität und es gibt sogar einen gesetzlichen Feiertag im Februar, an dem der National Sports Day begangen wird. Beleg dafür ist die Olympische Radrennbahn, eine Strecke, die mit einer Länge von 33 Kilometern im Jahr 2020 den Guinness-Weltrekord für den weltweit längsten zusammenhängenden Radweg errang.

8. Einfache Einreise

Dank einer Reihe von Visaerleichterungen ist Katar heute eines der zugänglichsten Länder im Nahen Osten. Reisende aus über 95 Ländern können nach Katar einreisen – entweder ohne Visum oder mit einem einfachen Online-Antrag, je nachdem, welchen Reisepass sie besitzen. Besucher können die Visaanforderungen mithilfe des einfachen Visum-Checkers HIER überprüfen.

9. Ausgezeichnete Anreise

Die Gastfreundschaft, die Besucher auf einer Reise nach Katar erfahren, beginnt bereits beim Flug und setzt sich bei der Ankunft am Flughafen fort. Qatar Airways wurde bei den Skytrax World Airport Awards 2021 zur "besten Fluggesellschaft der Welt" und der Hamad International Airport zum "besten Flughafen der Welt" gekürt. Transitreisende über Katar können von den preisgünstigen Stopover-Paketen profitieren, die von Qatar Airways und Discover Qatar mit Unterstützung von Qatar Tourism angeboten werden.

10. Die weltweit höchste Indoor-Achterbahn

Quest Doha, das im Juli 2021 in der Doha Oasis eröffnet wurde, ergänzt das wachsende Angebot an Familien- und Themenparks in Katar und hat zwei Guinness-Weltrekorde für die „höchste Indoor-Achterbahn“ und die „höchste Indoor-Fallturmfahrt“ aufgestellt. Der Park ist in drei „Zeitzonen“ unterteilt: Oryxville, das die antike arabische Vergangenheit widerspiegelt; City of Imagination, ein Spiegelbild der Gegenwart; und Gravity, ein hochmoderner futuristischer Spacehafen. (red)