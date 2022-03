RSSC: Upgrade & Explore

Dieses Angebot gibt Reisenden die Möglichkeit, noch mehr Platz an Bord zu genießen: Gäste, die in eine Penthouse-Suite upgegradet werden, kommen so in den Genuss eines erweiterten Service, der zum Beispiel mit einem persönlichen Butler einhergeht. Das zwei Kategorien Suiten-Upgrade gilt für ausgewählte Reisen an Bord der Seven Seas Explorer®, Seven Seas Mariner®, Seven Seas Splendor® und Seven Seas Voyager®. Außerdem profitieren Interessierte aktuell von einer auf zehn Prozent ermäßigten Anzahlung.

„Unser neues Upgrade & Explore-Angebot bietet für Reisende die perfekte Gelegenheit, ihren nächsten Traumurlaub zu buchen. Regent ist bekannt dafür, ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, bei dem jeder Luxus inbegriffen ist. Durch unser neues zwei Kategorien Suiten-Upgrade erleben Gäste bei ihrer nächsten Alaska-, Nordeuropa- oder Mittelmeerkreuzfahrt im Jahr 2022 eine völlig neue Dimension von Luxus", sagt Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises.