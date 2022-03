RDA Group Travel Expo

Wie in den Vorjahren werden Incoming-Agenturen, Hotels, Reedereien, Flug- und Bahngesellschaften, Museen, Paketreiseveranstalter, Versicherungen, Mediendienstleister, Verlage, Softwareanbieter und viele weitere Anbieter aus fast allen europäischen Ländern ihre neuen Produkte und Dienstleistungen vorstellen.

Event zum Auftakt der Messe

Auch Anbieter von Fernreisen nach Australien, Nepal und Usbekistan sind als Aussteller vertreten. Neu mit dabei sind die französische Fremdenverkehrszentrale Atout France, die litauische Fremdenverkehrszentrale Lithuania Travel, die Kreuzfahrtreederei Costa und der Veranstalter DERTOUR Gruppenreisen. Die RDA Expo Night findet am Abend des ersten Messetages auf der MS RheinFantasie der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft statt. Während die abendliche Schifffahrt auf dem Rhein an der Kölner Skyline vorbeiführt, wird an Deck Musik, Kölsch vom Fass sowie gemeinsames Abendessen geboten.

Kostenfreie Fachbesuchertickets und Tickets für die RDA EXPO Night (39 EUR) können online unter www.rda-expo.de/tickets bestellt werden. Das aktuelle Ausstellerverzeichnis ist auf www.rda-expo.de abrufbar. (red)