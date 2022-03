ITB: Georgien ist Convention & Culture Partner

Den heutigen Auftakt um 9 Uhr bildet die Eröffnungspressekonferenz mit den Gesprächspartnern Martin Ecknig, Geschäftsführer der Messe Berlin, S.E. Prof. Dr. Levan Izoria, Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter Deutschland des diesjährigen Convention & Kulturpartnerlandes Georgien, Peter Kautz, MD Statista Q sowie Norbert Fiebig in seiner Rolle als Präsident des Deutschen Reiseverbands DRV.

Resilienz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit

Die drei Kongresstage werden sich auf die Themen Resilienz und Future am Dienstag, Digitalisierung am Mittwoch sowie Nachhaltigkeit am Donnerstag fokussieren. In über hundert Panels, Vorträgen, Präsentationen, Ausstellerpressekonferenzen und Diskussionen teilen 223 namhafte ExpertInnen und Firmen Ihre Einschätzungen zu den globalen Herausforderungen in der Reisebranche. Die diesjährige ITB Minister's Keynote hält Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz am 8. März um 11 Uhr.

Georgien ist offizieller Partner

Nach der dreijährigen Zusammenarbeit mit der Messe eröffnet Mariam Kvrivishvili, MP, Deputy Minister of Economy and Sustainable Development, Georgien, gemeinsam mit David Ruetz, Head of ITB Berlin den ITB Berlin Kongress. Im vergangenen Jahr begeisterte das Land bereits als Adventure & Sustainability Partner der ITB Berlin. Die Republik zählt rund 3,7 Millionen Einwohner und punktet bei Besuchern mit kulturellem Reichtum und den unterschiedlichen Architekturstilen seiner Hauptstadt Tiflis, mit Gebirgszügen und Bergklöstern, mit Stränden an der Schwarzmeer-Küste sowie mit der alten Weinbau-Region Kachetien.

Digital Business Day am 17. März

Nach den drei Kongresstagen ist die ITB Berlin 2022 noch nicht zu Ende, denn am 17. März folgt der Digital Business Day. Als Networking-Plattform bietet er TeilnehmerInnen neben One-on-One Networkingmöglichkeiten sowie Audio- und Video-Meetings auch Informationen zu weltweiten Reisetrends und Prognosen bzw. Unternehmensneuheiten On-Demand und automatisierte Speed-Datings. Das digitale Format dient als Katalysator für Business-Netzwerke, in dessen Mittelpunkt die Möglichkeit für Business und Netzwerken steht. Unternehmen bietet es zudem eine Reihe von digitalen Sponsoringmöglichkeiten. Ergänzt wird das Format durch den IPK’s World Monitor mit globalen Reisetrends und Prognosen für 2022 sowie Unternehmenspräsentationen im On-Demand Programm.

IPK International: Global Outbound Travel 2021 & Roadmap for 2022

Basierend auf den neuesten World Travel Monitor-Umfragen aus über 60 Ländern weltweit wird Rolf Freitag, CEO von IPK International, beim Digital Business Day am 17. März, über das vergangene Reisejahr 2021 berichten: Wie haben sich internationale Reisen im zweiten Jahr der Pandemie weltweit entwickelt? In welchen Reise- und Urlaubssegmenten hat bereits eine Erholung stattgefunden? Darüber hinaus informiert Rolf Freitag über die aktuellen Reiseabsichten: Wie stehen die Chancen für eine Trendwende in 2022? Welche Reiseziele sind in den nächsten Monaten vor allem gefragt? Und welche Urlaubsarten stehen in diesem Jahr Hoch im Kurs? Der World Travel Monitor® ist die weltweit umfassendste Studie zum Auslandsreiseverhalten der Europäer, Asiaten, Nord- und Lateinamerikaner und deckt mit seinen Umfragen mehr als 90 Prozent der weltweiten Nachfrage nach internationalen Reisen ab.

ITB erstreckt sich übers ganze Jahr

Neben den digitalen Formaten bringt die ITB Berlin die Branche 2022 mit einer B2B Netzwerk Eventserie in europäischen Märkten zusammen. Die Eventserie bietet zahlreiche Netzwerkmöglichkeiten, feste Termine in Form eines Speed Networkings sowie Workshops, in denen aktuelle Themen der Reiseindustrie vorgestellt und diskutiert werden.

Die Teilnahme ist kostenfrei und bedarf lediglich einer Vorab-Registrierung online unter itb.com/ticketshop. (red)