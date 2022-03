Countdown zum ITB Berlin Kongress 2022

Die Welt blickt aktuell mit Sorge auf den Konflikt in der Ukraine. Wie die gesamte Reisebranche steht die ITB für Völkerverständigung, Frieden und ein respektvolles Miteinander und verurteilt Krieg und Gewalt. Seit ihrer Gründung 1966 besteht ihre Aufgabe auch als Plattform, auf der Reisen als Basis für Frieden und Völkerverständigung verhandelt werden und Dialog sowie konstruktiver Austausch als höchstes Prinzip gelten.

Neben Digitalisierung und Nachhaltigkeit, bildet das Thema Resilienz, Krisenbewältigung und die Auswirkung geopolitischer Wenden auf den weltweiten Tourismus, eines der drei Schwerpunktthemen des diesjährigen Kongresses. Die aktuelle geopolitische Krise hat weitreichende Folgen auf den internationalen Reiseverkehr und damit auf die gesamte Tourismusbranche.

Der ITB Berlin Kongress wird das Thema tagesaktuell in vereinzelten Sessions thematisieren, wie z.B. beim Ministers Round Table, bei dem Experten und Gäste diskutieren, was politische Entscheidungsträger tun können, um die Tourismusbranche krisenfester zu machen.

Der ITB Berlin Kongress 2022

Der ITB Berlin Kongress 2022 steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Mottos „Open for Digital, Responsible & Resilient Solutions“. Die offizielle Eröffnungs-Pressekonferenz um 9 Uhr bildet am Dienstag den Auftakt; an drei Tagen wird das Kongresprogramm jeweils von 10 bis 18 Uhr live und kostenfrei auf itb.com übertragen.

Die Registrierung finden Interessenten unter www.itb.com/tickets. Wer eine der Sessions im Nachgang sehen möchte, hat auf YouTube die On Demand-Option. Parallel wird es an den drei digitalen Kongresstagen jeweils auch einen zweiten Stream geben: In 30-minütigen Slots können Unternehmen sich und ihre Produkte bei digitalen Pressekonferenzen oder Unternehmenspräsentationen vorstellen.

Der ITB Berlin Kongress findet vom 8. bis 10. März 2022 rein digital statt. Am 17. März folgt der Digital Business Day, auf dem sich Einkäufer und Anbieter auf einer nutzerfreundlichen Networking-Plattform austauschen und erfolgreich Business generieren können. Abgerundet wird das Angebot durch eine B2B-Netzwerk-Eventserie, die die ITB Berlin dieses Jahr in Gastgeber-Destinationen innerhalb Europas plant.

Weitere Informationen unter: www.itb.com (red)