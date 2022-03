VIVA Cruises tauft VIVA One

Die Preisträgerin des Deutschen Fernsehpreises führt die Gäste als Moderatorin und Taufpatin durch den Tag und wird die Champagnerflasche am Bug zerschellen lassen.

International geladene Gäste sowie Geschäfts-Partner lernen das Schiff während der Taufe kennen. Das VIVA Cruises-Team mit Andrea Kruse, Geschäftsführerin von VIVA Cruises seit der ersten Stunde, und Arno Reitsma, Geschäftsführer von VIVA Cruises und der Muttergesellschaft Scylla AG, werden die Gäste an Bord des neuen Schiffes zu den Feierlichkeiten begrüßen. Für VIVA Cruises und Scylla ist es die erste Gelegenheit als Familienunternehmen gemeinsam aufzutreten. „Wir sind unfassbar stolz auf unseren ersten eigenen Neubau und können es nicht erwarten, unsere Gäste mit der VIVA One auf Reisen zu schicken. Die Taufe der VIVA One ist ein wichtiger Meilenstein unserer noch jungen Unternehmensgeschichte“, sind sich Kruse und Reitsma einig.

Während Gäste, MitarbeiterInnen und die Crew die Tauffeierlichkeiten an Bord erleben, können zum Beispiel DüsseldorferInnen auch von Land aus die Taufzeremonie verfolgen. Denn das Schiff liegt zentral am Liegeplatz direkt an der Düsseldorfer Altstadt. Von der Kaimauer aus haben PassantInnen einen perfekten Blick auf das Schiff und die Zeremonie.