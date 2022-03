Wizz Air unterstützt ukrainische Flüchtlinge mit Gratistickets

Es sei Wizz Air ein großes Anliegen, den Flüchtlingen zu helfen, ihr endgültiges Ziel zu erreichen, wo auch immer das sein mag. Wizz Air habe bereits größere Flugzeuge und zusätzliche Flüge von den Grenzländern nach Europa bereitgestellt, um die Weiterreise der Flüchtlinge zu unterstützen, so die Airline in einer Aussendung.

Darüber hinaus sei sich Wizz Air bewusst, dass viele Flüchtlinge sich bereits in Bewegung gesetzt haben und möglicherweise an anderen Orten gestrandet sind. Aus diesem Grund biete die Fluggesellschaft auch einen „Rettungstarif“ von 29,99 EUR auf allen anderen Flügen (außer in die VAE, nach Island und auf die Kanaren) sowie einen „Rettungstarif“ von 69,99 EUR auf allen Flügen in die VAE, nach Island und auf die Kanaren an, heißt es weiter. (red)

Info und Bedingungen

Ukrainische Flüchtlinge, die einen Flug buchen möchten, können dies unter https://wizzair.com/de-de#/rescue tun. Die 100.000 kostenlosen Plätze und die Sondertarife werden den ganzen März über zur Verfügung stehen. Die Passagiere müssen bei der Buchung ihre ukrainische Reisepass-/Personalausweisnummer angeben und diesen beim Check-In vorlegen.

Kostenlose Sitzplätze:

Die angegebene Anzahl von Tickets (100.000) zum Preis von 0 EUR gilt für ausgewählte Flüge ab März 2022, solange der Vorrat reicht. Ein Handgepäckstück (max. 40x30x20cm) ist inbegriffen. Für Trolley-Gepäck und jedes aufgegebene Gepäckstück fallen zusätzliche Gebühren an. Der Preis gilt nur für Buchungen, die auf https://wizzair.com/de-de#/rescue vorgenommen werden.

Rettungstarife zu 29,99 EUR und 69,99 EUR:

Preis für eine einfache Strecke, einschließlich Verwaltungsgebühr. Ein Handgepäckstück (max. 40x30x20cm) ist inbegriffen. Für Trolley-Gepäck und jedes aufgegebene Gepäckstück fallen zusätzliche Gebühren an. Der Preis gilt nur für Buchungen auf https://wizzair.com/de-de#/rescue.