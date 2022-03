Auf zu neuen Gipfeln: Neuer Termin für Aldiana-Vertriebsevent

Gemeinsam mit ReisebüromitarbeiterInnen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland möchte der Clubreiseveranstalter von 30. März bis 02. April 2022 im Aldiana Club Hochkönig neue Gipfel erobern.

Die TeilnehmerInnen erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Neben einer Entdeckungsreise durch den Club ist ein Tag informativen Workshops mit den Partnern Bedsonline, Color Line, Europäische Reiseversicherung, DER Touristik, Ferien Touristik und Coral Travel, Flughafen München, Region Hochkönig, MSC Cruises, Star Clippers, vtours und den österreichischen Aldiana Clubs, die alle zahlreiche Neuigkeiten mit im Gepäck haben, gewidmet. Außerdem geht es für Skifans auf die Piste oder alternativ in den Aldiana Club Salzkammergut & GrimmingTherme. Après-Ski, köstliche Kulinarik und viele weitere Aldiana Moments dürfen im Rahmenprogramm natürlich nicht fehlen.

2G-Plus-Regel

Damit alle Teilnehmer eine entspannte Veranstaltung genießen, stellt Aldiana den Schutz der Agent, PartnerInnen sowie MitarbeiterInnen in den Mittelpunkt und es kommt während des Aufenthalts die 2G-plus Test-Regel zur Anwendung. Jeder Teilnehmer benötigt für den Check-in neben dem Nachweis einer gültigen Impfung oder Genesung zusätzlich einen negativen PCR- oder Antigentest (48h bzw. 24h gültig). Zusätzlich wird die Unterbringung in Einzelzimmern erfolgen. Eine Belegung im Doppelzimmer ist nur im Ausnahmefall und auf ausdrücklichen Wunsch möglich. Die Anmeldung erfolgt nach dem Prinzip „first come, first serve“ und ist ab sofort im Aldiana Infonet möglich. Für das Event wird ein Unkostenbeitrag von 149 EUR inklusive Skipass bzw. Ausflug zum Aldiana Club Salzkammergut verrechnet. Agents, die nicht mit dem Auto anreisen, stellt Aldiana einen kostenlosen Transfer vom/zum Bahnhof Bischofshofen zur Verfügung. Das Programm zur Veranstaltung ist ebenfalls im Aldiana-Infonet auf www.friends-aldiana.at abrufbar. (red)