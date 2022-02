1st Austrian Golf Show: Abschlag im März

Sie ist die einzige Golfmesse Österreichs und bietet sowohl für Single-Handicapper als auch für sportliche NewcomerInnen beste Bedingungen, um in ihren persönlichen Schwung zu kommen und sich für die kommende Saison inspirieren zu lassen. Auf 6.000 m2 finden diese nicht nur die neuesten Trends in Sachen Mode und Equipment, sondern vor allem ein interaktives Programm mit zahlreichen Competitions, außergewöhnlichen Community-Erlebnissen und spannenden ExpertenInnen-Talks. Am Sonntag sorgt das Duo von Aperitivo Jazz außerdem für die passende musikalische Kulisse.

„Das lange Warten hat ein Ende. Wir sind immer mit Optimismus am Abschlag gestanden und haben – gestützt auf den Wunsch unserer Aussteller, Partner und natürlich der Golf-hungrigen Community – daran festgehalten, die 3. Auflage der 1st Austrian Golf Show wie geplant stattfinden zu lassen. Die kürzlich verkündeten Lockerungen der Regierung machen das nun möglich“, so Ludwig Büll, Geschäftsführer der Z+K Messen & Kongresse GmbH. „Besonders freut uns, dass wir durch den Wegfall der FFP2-Maskenpflicht und des Gastroverbots unseren BesucherInnen jetzt ein noch angenehmeres Messe-Erlebnis bieten können.“

Gadgets, Mode & More am Tee

Golf ist nicht nur ein Sport, es ist vielmehr ein bewusst gewählter Lifestyle. Den passenden Stil zur Etikette präsentieren die Aussteller der 1st Austrian Golf Show von klassisch elegant bis ausgefallen modern. Internationale News in Sachen Schläger, Bags, Trolleys und Carts dürfen da genauso wenig fehlen wie die schönsten Reiseinspirationen für die nächsten 18 Loch. Und was wäre der Golfsport ohne das ein oder andere neue Gadget am Platz? Genau: nur halb so schön. Deshalb gibt es neben dem passenden technischen Equipment auch den neuesten Schrei am Tee zu entdecken: wie den selbstdenkenden Golfball zum Beispiel.

Chip in für mehr Augenlicht

Sie darf bei keiner Golf Show fehlen: die Nearest to the Pin Challenge. 2022 steht neben dem Wettkampf- auch der Charity-Gedanke im Vordergrund. Das Nenngeld von 5 EUR geht an die internationale Hilfsorganisation Licht für die Welt, die Augenlicht rettet und Menschen mit Behinderungen stärkt. Der Charity Cup findet an beiden Messetagen statt, die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort. Als Hauptpreis stehen Nächtigung und Greenfee im Quellness Golf Resort Bad Griesbach bereit.

Viel Platz für Kids, Birdies & Spaß am Spiel

Golfen heißt, gemeinsam auf die Runde zu gehen und doch einsam für sich in seinen Schwung zu finden. Die ganze Familie für den Sport zu begeistern, hat sich die 1st Austrian Golf Show bereits 2020 mit ihren ersten Birdie-Testimonials zum Ziel gesetzt, die ihre Erfahrungen nun mit interessierten GolfeinsteigerInnen vor Ort teilen. Kinder können sich außerdem Tipps vom Pro Martin Rentenberger holen und in der Fun Area spielend erste Schritte aufs Grün setzen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Datum: 12. und 13. März 2022, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort: MARX Halle Wien, Karl Farkas Gasse 19, 1030 Wien

Online-Tickets: 10 EUR - erhältlich unter www.austrian-golfshow.ticket.io/ywkfjcy0/.

Info: Freier Eintritt gilt für Kinder, Schüler und Studierende bis 26 Jahre; Golfsenioren dürfen sich über ein Special Offer freuen. Der Ticket-Kauf vor Ort ist um 15 EUR möglich. Viele weitere Informationen zum Programm und den Ausstellern der 1st Austrian Golf Show gibt’s unter www.golfshow.at. (red)