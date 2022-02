Bevor es bei GTA Waterways wieder so richtig los geht informiert der Spezialist für Flusskreuzfahrten über die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen an Bord sowie über die Nutzung der Buchungsmaschine IBE. Außerdem zeigt der Veranstalter, demnächst wieder auf diversen Kanälen, wie die Schiffe aus ihrem Winterschlaf erwachen und für die Saison 2022 vorbereitet werden - Den Anfang machen dann die MS Klimt am 7. April 2022 in Holland & Flandern sowie die MS Nestroy am 8. April 2022 von Wien ans Schwarze Meer.

Und Agents aufgepasst: Nächste Woche kommt ein PEP für die Osterferien.

Hygiene und Sicherheit an Bord

Sollten Kunden bezüglich der Corona Situation und den Sicherheits- & Hygienestandards noch unsicher sein, zeigt dieses rund 3-minütige Video die wichtigsten Maßnahmen an Bord von GTA Waterways und vor allem, wie Reisen in Zeiten von Corona gelebt wird. Das Video kann natürlich auch von Agents in die Beratung mit einbezogen werden, um den Reisenden einen Eindruck zu ermöglichen. Das Team von GTA Waterways stellt das Video gerne zur Verfügung, einfach per Mail an marketing@gta.at anfordern.

Wichtig zu wissen: Bei dem Hygiene- und Sicherheitskonzept handelt es sich um eine Übersicht, auf welche Maßnahmen das Unternehmen grundsätzlich vorbereitet ist. Je nach Situation wird entschieden, welche der einzelnen Module im Sinne der Sicherheit und Gesundheit der Gäste zur Anwendung kommen. Die Maßnahmen werden dementsprechend adaptiert, immer mit dem Fokus darauf, dass die Gäste auf Urlaub sind. Getreu dem Corona-Motto: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich – aber so, dass das Reise stets lustvoll bleibt!“

Online Buchung leichtgemacht

Die Online Buchungsmaschine (IBE) erleichtert bereits vielen Reisebüropartnern die Arbeit. Wann immer es dem Countermitarbeiter zeitlich am besten passt, kann die gewünschte Kabine oder das gewünschte Zimmer der Kunden samt Zusatzpaketen, verschiedenen Flügen und sonstigen Leistungen online eingebucht werden. Der Buchungsprozess ist in fünf einfachen und unkomplizierten Schritten aufgebaut.

Buchungsanleitung samt Erklärung zum Login unter www.gta.at/pdfuploads/buchungsanleitung-ibe/

PEP in den Osterferien

Agents aufgepasst: Nächste Woche kommt ein neues PEP für aktive Agents – stay tuned!

Weitere Informationen sowie das komplette GTA WATERWAYS (Flusskreuzfahrten) und GTA SKYWAYS (Rundreisen) Portfolio unter: www.gta.at Um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen, können sich Agents im Partnerbereich zum GTA Newsletter anmelden. Dort finden sie auch Bildmaterial, Ausschreibungen, Routenkarten und weitere wichtige Informationen. (red)