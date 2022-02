ÖBB Rail Tours präsentiert zwei neue Kataloge

Mit den neuen Katalogen „Traumzüge Schweiz 2022“ und „Kulturreisen 2022“ präsentiert ÖBB Rail Tours wieder exklusive, top-organisierte und professionell geführte Touren - zu moderaten Pauschalpreisen - für anspruchsvolle Reisende.

Traumzüge Schweiz 2022

Im Katalog Traumzüge Schweiz werden auf 28 Seiten insgesamt 16 Schweizer Touren für das Jahr 2022 präsentiert. Eine Mischung aus geführten Gruppenreisen und individuell gestalteten Programmen sorgen für ein breit gefächertes Angebot, das zusätzlich auch voll dem Trend „entschleunigtes, nachhaltiges Reisen“ entspricht.

„Im Katalog ‚Traumzüge 2022‘ konzentrieren wir uns in diesem Jahr voll und ganz auf das Bahnreise-Mekka Schweiz. Unsere Expert:innen haben in unserem Nachbarland auch abseits der ‚ausgetretenen Schienenpfade‘ ganz spezielle Zugreisen ausgearbeitet, die nicht nur die Herzen von ‚Bahnfreaks‘ höher schlagen lassen", so Eva Buzzi, Geschäftsführerin von ÖBB Rail Tours.

So stehen neben vielen beliebten „Klassikern“ der Schweizer Bahnen wie z.B. der Glacier & Bernina Express, die Golden Pass Line, der Gotthard- oder Centovalli Express auch zahlreiche weitere Schweiz-Reisen wie die 7-tägige Reise „Sommerfrische pur an Schweizer Alpenstrecken – Arosa, Andermatt und Zermatt“ oder eine Fahrt mit der Jungfraubahn zum Jungfraujoch – dem Top of Europe - zur Auswahl.

Kulturreisen 2022

Im Folder „Kulturreisen 2022“ findet man ein kleines, aber feines Angebot von 13 Kulturreisen, wie immer top-organisiert, professionell geführt und zu günstigen Pauschalpreisen. Besonders Opernliebhaber kommen hier voll auf ihre Rechnung. So können sich diese beispielsweise auf die Spuren der klassischen Musik zu den Bregenzer Festspielen begeben, wo heuer auf der Seebühne „Madame Butterfly“ am Programm steht. Oder zu einem multikulturellen Ausflug nach Brünn aufbrechen, wo die berühmte Oper „Carmen“ zu sehen ist. Erstmals am Kulturprogramm steht der südliche Teil der historischen Steiermark, wo Reisende den zu Slowenien gehörenden Teil des ehemaligen Herzogtums Steiermark, auf einer „Entdeckungstour in der Untersteiermark“ kennenlernen können.

Ö1 Reisen

Auch insgesamt 6 anspruchsvolle Ö1 Reisen finden sich wieder in den Katalogen „Traumzüge Schweiz 2022“ bzw. „Kulturreisen 2022“. Ein besonderes Zuckerl ist dabei die Traumzugreise „Von den Gletschern zu den Palmen“, die mit 3 Panoramabahnen 4 Tage lang kreuz und quer durch die Schweizer Alpen führt. Für all jene, die es lustig haben wollen, bietet sich die Reise zum „Salzburger Stier 2022“ an, wo die beliebtesten Kabarettisten des Jahres ausgezeichnet werden. Für Reisende die das echte italienische „dolce vita“ spüren wollen, bietet sich dagegen die 12-tägige Kulturreise „Land der Sehnsucht“ an. Relativ unbekannt, aber immer eine Reise wert, ist das Banat, die historische Kulturregion im Grenzgebiet von Ungarn, Serbien und Rumänien, wohin die 7-tägige Kulturreise „Timisoara und das Banat“ führt.

Hinweise: Ö1 Clubmitglieder erhalten einen ermäßigten Preis für diese speziell ausgezeichneten Reisen.

Stimmungsvolle Weihnachtsidyllen

Natürlich werden auch 2022 wieder Adventangebote zur Einstimmung auf Weihnachten im Folder „Kulturreisen 2022“ angeboten. Am Programm stehen heuer der „Christkindlmarkt am Chiemsee“ und der „Steyrer Adventzauber“.

Das gesamte Produktportfolio finden Bahn-Fans auf railtours.oebb.at (red)