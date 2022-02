Exklusiver Upgrade Sale bei Oceania Cruises

Das Angebot gilt bei einer Buchung vom 16. bis zum 22. Februar 2022 für viele Abfahrten in 2022 und 2023. Gäste können sich so im Rahmen des Angebots beispielsweise einen Aufenthalt in einer luxuriösen Penthouse Suite gönnen und das zum Preis einer Concierge Verandakabine. Eine Penthouse Suite beinhaltet einen 24-Stunden-Butler-Service, ein Bulgari-Geschenkset, bevorzugte Online-Reservierung für Spezialitätenrestaurants, eine Flasche Champagner zur Begrüßung und exklusiven Zugang zur privaten Executive Lounge, die von einem speziellen Concierge betreut wird.

Zusätzlich ist im Preis auch das OLife Choice Programm inbegriffen, welches weitere Extras für Passagiere bereithält: Dabei können Gäste zwischen einem Paket für alkoholische Getränke, bis zu acht Landausflügen oder bis zu 800 USD Bordguthaben je Kabine wählen.

Preisbeispiele:

Nachfolgend ein paar Beispiele für Reisen im Rahmen des Angebots. Alle Preise gelten pro Gast, basierend auf zwei Personen. Auf Anfrage kann auch ein Flugpaket inklusive kostenlosem Transfer dazu gebucht werden.

„Allure of the Rivieras” von Rom nach Barcelona, 10 Tage an Bord der Nautica ab dem 1. April 2022:

Route: Rom (Civitavecchia), Italien – Sorrent (Capri), Italien – Taormina (Sizilien), Italien – Valletta, Malta – Florenz/Pisa/Toskana (Livorno), Italien – Saint-Tropez, Frankreich – Monte Carlo, Monaco – Provence (Marseille), Frankreich, Mahón (Menorca), Spanien – Barcelona, Spanien

Preise inklusive Gratis-Upgrade: Von Verandakabine auf Concierge Verandakabine: 3.219 EUR statt 3.439 EUR / Von Deluxe Außenkabine (Meerblick) auf Verandakabine: 2.469 EUR statt 3.219 EUR / Von Innenkabine auf Deluxe Außenkabine (Meerblick): 1.979 EUR statt 2.469 EUR

„Wildlife & Wonders” ab/nach Seattle, 7 Tage an Bord der Regatta ab dem 15. Juli 2022:

Route: Seattle (Washington), USA – Ketchikan (Alaska), USA – Sitka (Alaska), USA – Wrangell (Alaska), USA – Victoria (British Columbia), Kanada – Seattle (Washington), USA

Preise inklusive Gratis-Upgrade: Von Verandakabine auf Concierge Verandakabine: 3.349 EUR statt 3.569 EUR / Von Deluxe Außenkabine (Meerblick) auf Verandakabine: 2.419 EÚR statt 3.349 EUR / Von Innenkabine auf Deluxe Außenkabine (Meerblick): 2.019 EUR statt 2.419 EUR

„West Coast Vines” ab nach Los Angeles, sieben Tage an Bord der Regatta ab dem 11. Mai 2023:

Route: Los Angeles (Kalifornien), USA – Ensenada, Mekico – San Francisco (Kalifornien), USA – Monterey (Kalifornien), USA – Santa Barbara (Kalifornien), USA – Los Angeles (Kalifornien), USA

Preise inklusive Gratis-Upgrade: Von Verandakabine auf Concierge Verandakabine: 2.409 EUR statt 2.579 EUR / Von Deluxe Außenkabine (Meerblick) auf Verandakabine: 1.959 EUR statt 2.409 EUR / Von Innenkabine auf Deluxe Außenkabine (Meerblick): 1.519 EUR statt 1.959 EUR

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)