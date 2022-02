Emirates: Unterhaltung über den Wolken

Seit 2005 wird die Fluggesellschaft jedes Jahr mit dem Skytrax-Award für das beste Bordunterhaltungsangebot der Welt ausgezeichnet. Kürzlich gewann Emirates den APEX Passenger Choice Award® 2022 in der Kategorie „Bestes Inflight-Entertainment“.

Entertainment-Angebot am neuesten Stand

Jeden Monat aktualisiert Emirates das Angebot um Hunderte von Filmen, Fernsehsendungen, Podcasts und Musikkanäle. Auch die HBO Max-Inhalte auf ice werden 2022 mit allen drei Staffeln der Erfolgsserie Succession erweitert. Für Passagiere der First Class, Business Class und Economy Class stehen auf ice mehr als 1.500 Filme aus verschiedenen Genres in bis zu 45 Sprachen zur Verfügung. Unverzichtbarer Live-Sport Mit Emirates müssen Sportfans keine Minute ihrer Lieblingsspiele verpassen: Emirates bietet vier Live-Sportkanäle sowie internationale Nachrichtensender (CNN, BBC World News, Sport 24 und Sport 24 Extra). So konnten Passagiere auf den Kanälen Sport 24 und Sport 24 Extra im Jahr 2021 wichtige Sportereignisse live im Flug verfolgen, darunter die UEFA-Europameisterschaft 2020, die Olympischen Sommerspiele 2020, Wimbledon 2021, die British Open und die NBA-Finals. (red)