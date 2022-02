Ameropa: Rad- und Wanderreisen-Katalog

Die Radreisen erstrecken sich von der Ostsee bis nach Italien, von Frankreich über die Niederlande bis an die Donau. Auch die Wanderreisen gestalten sich vielfältig, richten sich an Einsteiger oder Erfahrene - die Touren sind in verschiedenen Schwierigkeitsgraden buchbar.

Für jeden etwas

Ameropa richtet sich an Paare, Singles und Familien, die Bewegung lieben. Wer kürzere Reisen bevorzugt – beispielsweise einen Ausflug über ein verlängertes Wochenende ohne weite Anfahrt – wird im Katalog fündig. Strecken- und Rundtouren, Standort-Radtouren, Bummlertouren, die Kombination aus Rad & Schiff sowie kleine Rad-Auszeiten – größtenteils mit Gepäcktransfer – sind dabei Bestandteil des Angebots. Neu im Repertoire der Radreisen sind die Familien-Radtouren. Hier dürfen sich urlaubshungrige Eltern und Kinder auf speziell zugeschnittene Touren mit kürzeren Etappen, radfreien Tagen und abwechslungsreichen Erlebnissen freuen. In vielen Regionen wie der Ostsee, auf der Mecklenburger Seenplatte, an der Mosel und am Bodensee gibt es zudem buchbare Kinder-Mieträder.

Pilgern oder Bahn-Wandern

Auf den Spuren unzähliger Pilger wandern Reisende auf dem Jakobsweg. Dieser zieht sich in unterschiedlichen Längen über Strecken in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Portugal bis an sein Ziel in Spanien: Das Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela. Besonders individuell lässt sich die Reise durch die Möglichkeit des Bahn-Wanderns gestalten. Dies bietet Ameropa auch in weiteren Ländern, unter anderem in Irland, Norwegen oder auf Korsika und in der Schweiz, an. Bahn-Wandern, das heißt entschleunigtes, nachhaltiges Reisen – und eignet sich daher auch hervorragend für Menschen mit unterschiedlichem Fitness- oder Interessensstand. Urlauber haben die Möglichkeit Wanderungen auszulassen oder abzukürzen und stattdessen die Bahn zu nehmen.

Klassiker Alpenüberquerung

Als Traum vieler Wanderer bietet sich hier ein Erlebnis, bei dem diese über sich hinauswachsen, Naturgewalten trotzen und durch beeindruckende Panoramen und Ausblicke belohnt werden. Ob individuell oder in der Gruppe mit autorisiertem Guide – beides ist bei Ameropa möglich. Auch bei den Routen gibt es vielfältige Möglichkeiten und Streckenführungen. Zudem gibt es die Alpenüberquerung als individuelle Radreise. Genussmenschen kommen bei speziellen Weintouren auf ihre Kosten. Hier steht neben dem Radfahren und Wandern auch die regionale Kulinarik im Fokus– zum Beispiel entlang des Sächsischen Weinwanderweges oder auf dem Mosel- und Eifelsteig. Übernachtet wird teils auch auf Weingütern.

Wandern mit Hund

Neu mit dabei für alle, die sich einen Urlaub ohne den besten Freund des Menschen nicht vorstellen können, ist das Wandern mit Hund. Ob sich die Tour auch für Vierbeiner eignet, kennzeichnet im Katalog ein Hunde-Piktogramm. Die realistische Einschätzung, ob der eigene Hund bestimmten Wanderrouten gewachsen ist, liegt bei den Besitzern. Hunde sind in den vororganisierten Unterkünften willkommen, teilweise fallen jedoch zusätzliche Kosten an. Ameropa übernimmt Verantwortung gegenüber der Umwelt und pflanzt mit dem Partner Travel & Tree Bäume in verschiedenen Baumprojekten in Deutschland, z. B. in Hessen, in der Oberpfalz und im Schwarzwald. Gäste können bei jeder Reise für nur 10 EUR einen Umweltbeitrag dazubuchen und nachhaltig einen Beitrag für den Erhalt unserer heimischen Wälder leisten.

Der neue Katalog „Rad- und Wanderreisen“ ist online HIER verfügbar und wird an alle Reisebüro-Partner mit aktiver Ameropa-Agenturnummer versendet. (red)