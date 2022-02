Italien: 3G-Pflicht fällt im Sommer

Der Tourismusminister Massimo Garavaglia kündigte kürzlich an, dass Italien dem Beispiel Frankreichs folgen wolle, ab April die Corona-Restriktionen zu lockern.

"Die Pandemie ist in der Endphase, die Situation ist wieder unter Kontrolle. Die Kurve der Ansteckungen geht schnell nach unten und wir werden bald in der Lage sein, die Beschränkungen, die den Neustart des Tourismus behindern, aufzuheben", erklärte der Minister aus den Reihen der rechten Lega.

Maskenpflicht fällt

Die Rechtspartei macht sich schon seit Wochen für eine Lockerung der Corona-Restriktionen stark. Die Regierung in Rom plane neue Beihilfe für Tourismusunternehmen, die unter der Pandemie stark gelitten haben. Vorgesehen sind Maßnahmen für Hotels sowie eine sechsmonatige Steuerentlastung für Reisebüros und Reiseveranstalter, erklärte der Minister. Ab Freitag fällt in ganz Italien die Maskenpflicht im Freien. Man müsse nach wie vor eine Maske bei sich haben und sie bei Menschenansammlungen verwenden, heißt es in einer Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza. Wer Sport betreibt, braucht keine Maske zu tragen. Die Maskenpflicht besteht weiterhin bis zum 31. März in Innenbereichen. Wird der coronabedingte Ausnahmezustand in Italien - wie erwartet - über den 31. März nicht verlängert, dürfte die Maskenpflicht fallen. (APA/red)