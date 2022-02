TUI: Comback in Sicht

„Die Nachfrage ist über alle Märkte hoch", sagte der TUI-Chef zur Vorlage der Zwischenergebnisse für das erste Winterquartal. Die Vorzeichen waren in den Monaten Oktober bis Dezember relativ solide: Der Konzern erzielte 2,4 Mrd. EUR Umsatz - etwa fünf Mal so viel wie im ersten Corona-Winter ein Jahr zuvor. Der saisontypische Verlust halbierte sich unterm Strich auf rund 384 Mio. EUR. Entscheidend ist vor allem, wie viele Menschen mit Veranstalter in diesem Jahr Urlaub machen, speziell in den warmen Monaten. Während sich manch frühere Äußerung noch eher nach Zweckoptimismus anhörte, untermauerte Joussen seine Zuversicht jetzt mit frischen Zahlen: Bis Ende Jänner stehe Tui immerhin bei 72% der Sommerbuchungen, die es zu diesem Zeitpunkt 2019 gab. Der Trend zeige nach oben - laut Konzernkreisen gab es auch einen Rekord-Tagesumsatz im Internet.

Spendable Kunden

Bei den KundInnen ist die Ausgabebereitschaft aus Sicht von TUI hoch. Im Schnitt gäben die Leute bisher über ein Fünftel mehr für ihre Sommerreisen aus als 2019. Viele Menschen wollten sich etwas gönnen, dies schlage sich etwa in höherwertigen Hotels nieder. Betrachte man nur die TUI-Pauschalsparte, schaffe das Deutschland bereits den einstigen Buchungsstand. Für allzu frühe Euphorie besteht indes kein Anlass. Schon einmal, 2020, war TUI mit einem kräftigen Buchungsplus ins Jahr gestartet. Was dann mit der ersten Corona-Welle folgte, warf alle Pläne über den Haufen und den Veranstalter in eine Existenzkrise, in der der deutsche Staat mit Milliardenhilfen zur Rettung eilen musste. (APA/red)