Fiji lockert Testnachweis-Regelung

Ab 9. Februar 2022 benötigen alle Reisenden aus der DACH-Region über 12 Jahren für die Einreise nach Fiji entweder einen negativen PCR oder RAT-Schnelltest (anstelle wie bisher einen PCR Test).

Der PCR Test darf bei Abreise nach Fiji nicht älter als zwei Kalendertage sein.

Der RAT Schnelltest muss spätestens 24 Stunden vor Abreise erfolgen. Das Ergebnis kann auf Papier oder elektronisch nachgewiesen werden und muss folgende Details beinhalten:

- Name und Geburtsdatum des Reisenden

- Test Ergebnis - negativ oder "nicht nachweisbar"

- Testmethode - z.B. RAT oder PCR

- Art der gesammelten Probe

- Marke und Hersteller des RAT Tests

- Datum des Tests und Nachweis, dass der Test von einer autorisierten Person durchgeführt oder überwacht wurde.

- Test muss von oder unter Aufsicht von medizinischem Personal durchgeführt werden- z.B. Arzt, Apotheker, Hausarzt, Krankenpfleger, Pathologiesammler oder geschultes Personal an einer Teststation am Flughafen.

Weitere Änderungen:

keine QR-Registrierung beim Betreten von Läden oder Restaurants oder Verwendung der Care Fiji App mehr.

Für Reisende, die innerhalb von 30 Tagen vor der Reise nach Fiji positiv getestet wurden, muss ein Nachweis über die Isolationsperiode ODER eine Flugtauglichkeitsbescheinigung vorgelegt werden.

Für alle weiteren Details Tourism Fiji-FAQs als Nachschlagewerk verwenden

Alle weiteren Regeln (zweifache Impfung, Buchung einer Care Fiji Commitment Unterkunft, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und Transportmitteln) bleiben wie gehabt bestehen und sind hier zu finden. Auch wenn Kunden für die Reisen über USA oder Singapur momentan noch PCR Tests benötigen, hilft es doch bei der Reiseplanung, da dann dort im Falle eines Stopovers jeweils ein Schnelltest gemacht werden kann, der nicht so ins Reisebudget schlägt.

Flugverbindungen

Momentan sind die Routen via LAX (täglich) und SFO (Fr & So) möglich. Die Flüge von Asien nach Fiji wurden temporär von Fiji Airways ausgesetzt. Codeshare-Verbindungen gibt es mit British Airways (BA) und Finnair (AY). Wer direkt von Österreich, der Schweiz oder Deutschland nach LAX fliegen will, benötigt zwei Tickets (LH/LX und FJ). (red)