One&Only Resorts: Neueröffnung in den USA

Das vom Architekten Olson Kundig entworfene One&Only Moonlight Basin umfasst 73 Zimmer und Suiten in der Hauptlodge, 19 freistehende Villen innerhalb des Resorts, eine separate Skilodge sowie ein Chenot Spa. Die Eröffnung des neuen Luxusresorts ist für 2024 geplant. Mit 62 privaten Residenzen wird das Resort die erste Community mit One&Only Private Homes in den USA. Die freistehenden Anwesen warten in modernem Design und mit großen Glasfronten, die freien Blick über die spektakulären Bergketten von Big Sky freigeben, auf.

In den Bergen Montanas

Zwischen dem berühmten Lone Peak und den Spanish Peaks gelegen, zeigt das neue One&Only Resort die Berge Montanas den Gästen die einmalige Landschaft sowie die reiche Tierwelt und bietet ihnen dabei alle Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt zu einem exklusiven Erlebnis machen. Mit einer Gondel erreichen Sportbegeisterte das über 5.800 Hektar große Big Sky Skigebiet und genießen Zugang zu erstklassigen Golfplätzen auf dem Berg sowie Outdoor-Möglichkeiten. Weniger als eine Autostunde vom Bozeman Yellowstone International Airport und eine Stunde vom Yellowstone National Park entfernt, liegt Big Sky im Herzen eines 3 Mio. Hektar großen Waldes.

Mit der Natur verbunden

Das architektonische Design passt sich mit nur minimalen Auswirkungen während der Bauphase auf das Ökosystem der Natur an und fügt sich inmitten der imposanten Bergketten der Region in die Landschaft ein. Dank der Verwendung von Textilien einheimischer Künstler, knisternden Kaminen und raumhohen Fenstern werden sich Gäste mit der spektakulären Natur verbunden und gleichzeitig vor ihr geschützt fühlen. Wie alle Häuser der One&Only-Kollektion steht auch das One&Only Moonlight Basin für absolute Privatsphäre und ist mit einer Auswahl an Unterkünften, die sich sowohl für Paare als auch für Familien eignen, das ultimative Hideaway. Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf den Außenbereichen, in denen Gäste die entspannte Bergatmosphäre genießen.

One&Only kooperiert außerdem weltweit mit der führenden Schweizer Gesundheits- und Wellnessmarke Chenot: Das Resort verfügt über ein Chenot Spa, das wissenschaftlich fundierte Gesundheits- und Schönheitskonzepte mit alternativen Therapien kombiniert. Zum ersten Mal wird damit die Chenot Method® in Nordamerika angeboten. Ein hochmodernes Fitnesscenter mit Innen- und Außenbereichen ist ebenfalls Teil des Gesamtangebots, das je nach Saison variiert.